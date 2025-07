Od punce do ženske

Lena Dunham je pred leti veljala za ameriški kulturni fenomen. Bila je scenaristka, režiserka in glavna igralka večkrat nagrajene televizijske nanizanke Punce, ki je bila delno avtobiografska in je spremljala štiri ženske, stare nekaj več kot dvajset let, na njihovem krmarjenju skozi ljubezen, življenje in prijateljstvo v New Yorku. Serija je veljala za Seks v mestu za milenijce. Potem je za nekaj časa izginila javnosti, morda zato ker ji je srce zlomil glasbenik in glasbeni producent Jack Antonoff, ki jo je zapustil in se kmalu zatem poročil z lepo in uspešno igralko Margaret Qualley. Predvsem pa je bila zelo bolna, saj so ji morali zaradi endometrioze odstraniti maternico, med okrevanjem se je zasvojila z zdravili proti tesnobnosti. Potem pa jo je napadla še genetska bolezen ehlers-danlosov sindrom in kar nekaj časa je hodila s palico. In vendar je vse preživela, še več, preselila se je v Veliko Britanijo, se zaljubila in poročila.

10. julija bodo na Netflixu začeli predvajati njeno novo avtobiografsko serijo z naslovom Too Much, ki govori o Jessici (igra jo Megan Stalter), ki se po razhodu s fantom iz New Yorka preseli v London in se zaljubi v punk glasbenika Felixa (Will Sharpe). Lena je z BBC sicer povedala, da ne gre za čisto avtobiografijo, njeno življenje je bilo le navdih zadnjo. »Če je serija Dekleta govorila o seksu, potem serija Too Much govori o zaljubljenosti.«

Priznala je, da se je iz javnosti umaknila tudi zato, ker se je zaradi bolezni zelo zredila. »Že prej je bilo moje telo izpostavljeno posmehu, zdaj pa si tega nisem več želela, zato sem ostajala doma in se posvetila predvsem pisanju. »Družba v kateri živimo je še vedno šovinistična, mizogina in rasistična.« 39-letnica pravi, da se je počasi naučila ljubiti svoje telo.

Scenarij je napisala skupaj s svojim možem, glasbenikom Luisom Felberjem in kot pravijo kritiki je polna duhovitih in inteligentnih dialogov, ki žal iz sodobnih nadaljevank vedno bolj izginjajo. Ko so jo vprašali ali ima kakšen nasvet za dvajsetletnice, je povedala, da ji je zdaj žal, ker je, ko je bila mlajša vedno mislila, da mora ugoditi drugim in je ob tem pozabila na lastne želje. »Če bi razmišljala drugače, bi bila takrat bolj srečna.« A še vedno verjame, da se močne, samozavestne in seksi ženske ne rodijo, ampak lahko to postanejo. In njej se je to zgodilo.