Zreli za podnebno nevtralnost

odstotkov prijavljenih malih projektov dobi denar, kar kaže, da je interes ogromen.



Rezultati v štirih letih

Evropska unija bo prvič po ustanovitvi sklada za inovacije v 32 malih inovativnih projektov vložila 118 milijonov evrov. Nepovratni denar je namenjen za razvoj novih tehnologij, ki bodo pripravljene za trg. Še 15 projektov pa bo dobilo podporo do 4,4 milijona evrov za pospešitev projektov.Projekti, za katere bo jamčil sklad za inovacije, so v 14 državah članicah EU, na Islandiji in Norveškem. V teh 32 projektih naj bi na trg pripeljali nove nizkoogljične tehnologije za energijsko intenzivno industrijo, tehnologije za proizvodnjo, skladiščenje, transport in uporabo vodika, za hranjenje energije in za obnovljive vire energije. V 15 projektih v desetih državah članicah in na Norveškem pa bodo podporo do 4,4 milijona evrov porabili za to, da bodo projekti dosegli večjo zrelost.Podpredsednik evropske komisijeje ob tem dejal, da EU tako daje konkretno podporo za projekte čiste tehnologije po vsej Evropi, da bi pospešila tehnološke rešitve, ki so lahko v pomoč pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050. »Predlagana okrepitev sklada za inovacije v paketu Fit for 55 bo EU omogočila podporo še več projektom v prihodnosti, jih pospešila in pripeljala na trg, kakor hitro bo mogoče,« pravi Timmermans.Vse projekte so ocenili neodvisni strokovnjaki, glede na to, koliko lahko znižajo emisije v primerjavi s klasičnimi tehnologijami, kako inovativni so in kakšne so njihove možnosti na trgu in za dejansko uvajanje v praksi. Dodatno so ocenili še možnost širjenja določenih tehnologij in tudi povezano stroškovno učinkovitost. Izbrani projekti pokrivajo širok spekter sektorjev, ki se morajo razogljičiti, tako v industriji kot v energetiki. Podprli bodo sicer le 18 odstotkov prijavljenih projektov.Dodatnih 15 manj zrelih projektov, ki dobijo podporo, so ocenili kot dovolj inovativne in tudi dovolj obetavne za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vendar še niso na dovolj visoki ravni za jamstvo. Prilagojeno podporo tem projektom bo nudila Evropska investicijska banka, zlasti na področju finančne ali tehnične zrelosti. Pomembna bo tudi možnost za prijavo na prihodnje razpise sklada za inovacije.Za projekte, ki so bili uspešni na prvem razpisu za male projekte, zdaj pripravljajo individualne pogodbe o dodelitvi nepovratnega denarja. To naj bi bilo opravljeno do zadnjega četrtletja letos. S tem bo evropska komisija imela dovolj časa, da sprejme odločitev o dodelitvi in začne razdeljevati denar. Projekti se bodo morali končati v štirih letih.Projekti večjega obsega, ki so bili izbrani za razvojno pomoč, pa bodo počakali na pošto iz Evropske investicijske banke, potem pa sklenili individualne dogovore za začetek pomoči v zadnjem četrtletju letos.Med večjimi projekti, ki dobijo le jamstva sklada za inovacije, so tudi slovenski, denimo projekt zelenega plina, v katerem sodeluje skoraj vsa slovenska energetika, vendar bo na izbor teh treba še nekoliko počakati.