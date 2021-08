Zastoj na avtocesti pri Brezovici v smeri Ljubljane

Znova zastoj pred Karavankami

FOTO: Jure Eržen/Delo

Čakalne dobe za vstop v državo

Na avtocesti pri Brezovici je nastal zastoj, ki po podatkih prometno-informacijskega centra (PIC) trenutno meri tri kilometre. Potovalni čas se podaljša za 15 minut, še pišejo. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključka Logatec.Podobno kot v minulih dneh je daljši zastoj ponovno tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, trenutno meri štiri kilometre. Za Kranjsko Goro na PIC priporočajo izvoz Jesenice vzhod-Lipce. Za tranzitni promet izvoz z avtoceste na Jesenicah vzhod ni možen, so zapisali.Na meji s Hrvaško zastojev za izstop iz Slovenije ni, so pa toliko daljše čakalne dobe na vstop v državo. Najdaljše so na Gruškovju in Starodu, in sicer več kot dve uri.