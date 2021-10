3 nasveti za življenje z manj plastike

1. Že majhne navade ustvarjajo razliko

veliko trajnostnih izdelkov, med katerimi so tudi SPAR Natur*pur bio siri v okolju prijaznejši embalaži, sveže SPAR PREMIUM mleko v stekleni embalaži, Despar testenine v kartonasti embalaži ... V Sparovih trgovinah vas čaka, med katerimi so tudiv okolju prijaznejši embalaži,v kartonasti embalaži ...

2. Nekaj plastike lahko prihranite tudi pri nakupovanju izdelkov za osebno nego

FOTO: SPAR Slovenija

Verde Vera Eco Bio so na voljo v Sparu. Izdelki celotne linije so pakirani v embalažo iz reciklirane plastike. Plastenke so izdelane iz 100 % reciklirane plastike, izdelki v tubi pa iz 60 % reciklirane plastike (ne velja za pokrovčke). Tudi nalepke na embalaži so izdelane iz bio plastike. Izdelki iz linijeso na voljo v Sparu. Izdelki celotne linije so pakirani v embalažo iz reciklirane plastike. Plastenke so izdelane iz, izdelki(ne velja za pokrovčke). Tudi nalepke na embalaži so izdelane iz bio plastike.

3. Manj plastike lahko (u)porabljate tudi na delovnem mestu

SPAR To Go izdelke, ki so na voljo v Sparu. Pri trgovcu so embalažo spremenili izbranim izdelkom, ki so zdaj na voljo v trajnostni embalaži, izdelani iz lesa, papirja ali reciklirane plastike. Če malice ne nosite od doma, si lahko privoščite, ki so na voljo v Sparu. Pri trgovcu so embalažo spremenili izbranim izdelkom, ki so zdaj na voljo v trajnostni embalaži, izdelani iz lesa, papirja ali reciklirane plastike.

FOTO: SPAR Slovenija

Najprej se lahko odločite za majhne korake, kot je recimo to, da plastenko zamenjate s steklenico za večkratno uporabo. Kaj pa potem? Nekaj nasvetov preverite spodaj.Manj plastike lahko proizvedemo že z drobnimi koraki in malimi spremembami. Ena takšnih je tudi navada, da plastenke za vodo. Ključno je, da imate steklenico vedno s seboj, saj je pomembno, da poskrbite tudi za zadostno hidracijo. Če ste ljubitelj kave ali čaja, si lahko omislite tudiin tako prihranite še nekaj plastike.Kaj pa plastične vrečke? Seveda velik del odpadne plastike predstavljajo tudi te, ravno zato je pomembno, da imatevedno s seboj. Nosite jo lahko v svoji torbi, prav tako pa imate lahko eno v svojem avtomobilu. Tako imate vrečko pri roki tudi, ko želite opraviti nenačrtovan nakup. In če že ravno pišemo o nakupovanju, se lahko dotaknemo tudi pomena nakupovanja izdelkov vLahko se poskušate izogniti plastiki in raje izberete izdelke vali celo v. Prav tako so v trgovinah na voljo tudi izdelki v, kar pomeni, da lahko embalažo po uporabi odvržete kar med organske odpadke.Pomembno ni le, katere prehranske izdelke izberemo, ampak tudi to, kateroizberemo. Ključno je, da izberete kozmetiko, ki je prijazna tako do vaše kože kot do okolja. Izberete lahko kozmetiko, ki je pakirana v stekleno embalažo, prav tako pa je trajnostna tudi embalaža iz reciklirane plastike ali drugih recikliranih materialov, kot je karton. Pomemben korak pa lahko napravite tudi pri izboru. Namesto plastične si lahko omislite zobno ščetko iz recikliranih materialov ali iz lesa.Na delovnem mestu preživimo kar velik delež svojega dneva in prav je, da smo pazljivi tudi tam. Če v službo nosite doma pripravljeno malico, poskrbite, da jo prinesete v posodi, ki jo lahko. S tem namenom se izognete plastičnim posodicam za enkratno uporabo in raje uporabite steklene. Prav tako pa lahko na avtomatu za kavo namesto plastičnih lončkov uporabljate svojo skodelico, enako pa tudi na avtomatu za vodo. Druge prigrizke, kot so sladice ali sendviči, lahko zavijete tudi v naravno folijo iz čebeljega voska.Pri varovanju okolja štejejo že majhni koraki, kot so zgoraj našteti nasveti. Že danes lahko preizkusite kakšnega, saj lahko tako prihranite kar nekaj plastike. Če potrebujete še dodatne predloge, pa lahko preveriteNaročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija