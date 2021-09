4 nasveti za trajnostno nakupovanje

1. Preklopite na izdelke v okolju prijazni embalaži

V Sparovih trgovinah vas čaka veliko trajnostnih izdelkov, med katerimi najdete tako živila kot tudi druge izdelke. Preverite ponudbo na njihovih policah!

2. Tudi pri hitrih obrokih bodite pozorni na embalažo

3. Doma se dobro pripravite in nakupujte brez embalaže

Obiščite trgovino INTERSPAR Citypark, kjer zdaj ponujajo več kot 45 živil v rinfuzi! Izbirate lahko med pestro ponudbo izdelkov, ki jih preprosto napolnite v papirnate vrečke ali v lastno embalažo. Izdelke v rinfuzi pa lahko nakupujete tudi v nekaterih drugih trgovinah, kjer lahko izbirate med različnimi oreščki in suhim sadjem. V trgovinah SPAR je na vseh postrežnih oddelkih ter oddelkih sadja in zelenjave omogočeno nakupovanje z lastno embalažo, že v petih trgovinah INTERSPAR pa lahko prazno embalažo čistil napolnite s pomočjo refilnih avtomatov Odori.

4. Izberite izdelke brez palmine maščobe

V Sparu pri mnogih izdelkih opuščajo uporabo palmine maščobe. Poleg 60 izdelkov znamk SPAR zdaj palmine maščobe ne vsebujejo krofi Pekarne SPAR, prav tako pa tudi vsi drugi pekovski izdelki Pekarne SPAR.

Ravno zato smo za vas pripravili nekaj nasvetov.Danes imamo kar nekaj možnosti za trajnostno nakupovanje. Ena od teh je tudi izbor izdelkov v. Pri odločanju vam je lahko vodilo embalaža izdelka – kupite lahko izdelke v steklu, kartonasti embalaži ali celo v reciklirani plastiki. Prav tako so v trgovinah na voljo izdelki v embalaži, ki je kompostabilna, kar pomeni, da lahko embalažo po uporabi odvržete v organske odpadke. Zanimivo in okolju prijazno, kajne?Vas večkrat preganja čas in želite zaužiti nekaj na hitro? Trajnostno lahko nakupujete tudi že, kot so solate, že pakirano in narezano sadje ... Vas zanima, kako?Pomembno je, da preverite, v kaj je hrana pakirana, saj so mnogi izdelki že v trajnostni embalaži.Ste že preizkusili možnost? Tako lahko prehranske izdelke nakupujete povsem brez uporabe nove embalaže. Vse, kar morate imeti, je le lastna embalaža, ki jo prinesete od doma. Vanjo nato napolnite izdelke, uporabite pa lahko razne steklene posode, steklene kozarce ali drugo rabljeno embalažo – v domači shrambi boste zagotovo našli kaj uporabnega. Prav tako lahkouporabite na vseh postrežnih oddelkih ter na oddelku sadja in zelenjave.Poznate palmino maščobo? Gre za rastlinsko maščobo z visoko vsebnostjo nasičenih maščob, ki je ena izmed najpogosteje uporabljenih rastlinskih maščob v prehranski industriji. Maščobo pridobivajo iz afriških oljnih palm, največ pa jih raste v Indoneziji in Maleziji. Med proizvajalci je priljubljena predvsem zaradi visoke hranljivosti, po drugi strani pa tudi zaradi nizke cene, saj je v primerjavi z ostalimi maščobami izjemno ugodna. Zaradi velikega povpraševanja po omenjeni maščobi v tropskih gozdovih sadijo vse več plantaž oljnih palm, posledično pa krčijo tropski gozd. Z uporabo palmine maščobe v prehrambeni industriji tako izgubljamo ogromno dreves, obenem pa tudi življenjski prostor mnogih rastlinskih in živalskih vrst. A nekaj lahko storimo tudi mi. Pri nakupovanju smo lahko pozorni inNaročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija