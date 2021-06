700 delegatov gradi Slovenijo

V popoldanskem delu programa kongresa bodo delegati razpravljali o petih programskih resolucijah, ki jih je javnost že imela možnost spoznati. FOTO: Uroš Esih

12. kongres stranke SDS pod sloganom Gradimo Slovenijo se je začel točno ob napovedani deseti ure v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. Okoli prizorišča je bilo živahno že nekaj ur pred začetkom kongresa, največja in najmočnejša stranka, kakor sami sebe označujejo v SDS, je učinkovito organizirala potrebno koronsko logistiko za delegate, goste in novinarsko srenjo.Točno ob deseti uri je v dvorano ob dolgem aplavzu več kot 700 delegatov na kongresu vstopil predsednik stranke. Omenjeni delegati ga bodo popoldne v deveto zaupali mandat za nadaljnje štiriletno vodenje stranke. Janša bo na čelu SDS ob koncu novega mandata 32 let. Kongres se je začel z državno himno Zdravljico, nato so sledili pozdravi najvidnejših imen stranke, od ministrov stranke, evropskih poslancev do predsednika stranke Janše.Posebej se je stranka poklonila na dva ducata v zadnjih letih preminulih vidnih in zaslužnih članov stranke. Mešani pevski zbor iz Zreč je med nagovori delegatov izvajal pesmi z domoljubnimi motivi, predsednik krščanskega foruma strankeje recitiral domoljubno pesem novinarja RTV Slovenija. Celoten program dopoldanskega plenarnega zasedanja delegatov se je prepletal s spomini na nastajanje države, kjer sta najvidnejšo vlogo igrala Jože Pučnik In Janša.Po videopovezavi so na kratko delegate pozdravili nekateri vidni politiki desne evropske provinience, od avstrijskega kanclerja, prek češkega in poljskega premierja premierjaindo hrvaškega premiera, madžarski premierpa je prejel daljši spontani aplavz.V popoldanskem delu programa kongresa bodo delegati razpravljali o petih programskih resolucijah, ki jih je javnost že imela možnost spoznati. Nosilna resolucija je Gradimo Slovenijo, še bolj pa je odmevala resolucija Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, ki problematizira protiustavnost programa stranke Levica.Po oceni evropskega poslanca iz vrst SDSgre za izrazito razvojno naravnano resolucijo, ki odgovarja, kakšna bi naj bila Slovenija v prihodnjih desetletjih. »Resolucija je podobna resoluciji, ki smo jo imeli na kongresu v Portorožu pred 23 leti. Takrat je stranka napisala zelo progresiven, vključujoč program za vse, moderen program, zlasti v gospodarskem in socialnem smislu. Tudi ta se dotika ključnih razvojnih vprašanj od zelene do digitalne družbe in podobno," je podpredsednik stranke Milan Zver pospremil vsebino resolucije Gradimo Slovenijo.