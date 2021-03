Adient zapira tovarno v Slovenj Gradcu

Zaposleni v slovenjgraškem podjetju Adient, ki je v lasti ameriške multinacionalke, so danes obiskali predstavniki vodstva iz Nemčije. Zaposlenim so sporočili, da bodo morali zaradi slabih razmer v avtomobilski industriji, ki jo je epidemije novega koronavirusa samo še poslabšala, zapreti tovarno.



Brez dela bo ostalo vseh 430 zaposlenih. Informacijo je potrdil sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Jaka Šilak. Dejal je, da je odločitev o zaprtju tovarne veliko presenečenje, saj so pričakovali, da so se razmere v tovarni, ki izdeluje sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov umirile po tem, ko so lani odpustili 119 presežnih delavcev in iskali nov proizvodni program. »Napovedali so, da imajo za zaposlene na slovenjgraški lokaciji zagotovljeno delo do leta 2025,« je rekel Šilak.



V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije napovedujejo, da bo zaprtje tovarne velik šok za Mislinjsko dolino in širše.



Uradnih informacij iz podjetja še ni. Zaposlenim so na sestanku pojasnili, da so si prizadevali pridobiti nove posle za lokacijo v Slovenj Gradcu, a tega menda niso mogli doseči na trajnosten način po konkurenčnih cenah.



