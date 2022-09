Med Idrijo in Ljubljano v 24 urah padlo več dežja kot v celem poletju

Agencija za okolje (Arso) je izdala opozorilo za obilne padavine, krajevna neurja in hudourniške poplave, ob čemer poudarjajo, da aktualni vremenski in hidrološki dogodek ni najdaljši, je pa dovolj intenziven, da povzroča težave. V tem smislu so pripravili tudi izjavo za medije, kjer so predstavili podrobnosti aktualnega vremena.

Posnetek izjave za medije:

Meteorolog Branko Gregorčič je v luči teh dogodkov poudaril, da smo, po enem najbolj vročih in sušnih poletij v zgodovini meritev, sredi septembra, kot že večkrat, dočakali prvo jesensko deževje. »Splet okoliščin je pripeljal do te ciklogeneze nad Genovskim zalivom. V višinah k nam še vedno doteka topel in zelo vlažen zrak iznad Sredozemlja, z jugozahodnimi vetrovi. Zaradi ciklona s središčem nad Baltikom pa se proti Alpam bliža zaloga hladnejšega zraka, ki bo preplavila postopno tudi Slovenijo. Glavno vremensko dogajanje pa se je dogajalo pred samo fronto, se pravi v tem dotoku toplega in vlažnega zraka,« je minulo dogajanje povzel Gregorčič.

Težave povzroča predvsem pojav tako imenovane stacionarne konvekcije oziroma proženje močnih padavin v določenih linijah, kjer se potem padavine nad posameznimi manjšimi območji obnavljajo. FOTO: Zajem zaslona

Padavine so se začele v noči iz srede na četrtek, ko še niso bile zelo intenzivne. Ob tem izpostavlja, da določene težave povzroča predvsem pojav tako imenovane stacionarne konvekcije oziroma proženje močnih padavin v določenih linijah, kjer se potem padavine nad posameznimi manjšimi območji obnavljajo. Ti nalivi so bili včeraj najmočnejši nekje med območjem med Idrijo in Ljubljano oziroma Vrhniko.

Padavine se bodo popoldan pomaknile na jug in zahod

»Na tem območju je v 24 urah padlo več dežja kot v celem poletju, se pravi kot v treh mesecih, junij, julij in avgust skupaj. Na tem območju je količina padavin marsikje presegla 200 milimetrov,« je jasen. Ob tem dodaja, da je na teh delih bilo tudi največ težav, padavine pa se še naprej obnavljajo, zato so se odločili za razglasitev najvišje stopnje vremenskega opozorila, to je rdeča stopnja, ki velja predvsem za osrednjo slovenijo. »Ker pa pričakujemo pomik padavin proti zahodu in jugu, smo rdeče obarvali tudi jugozahod in jugovzhod Slovenije,« pojasnjuje Gregorčič.

Dež bo po celotni državi povsem ponehal do jutri zvečer, zjasnilo se bo do nedelje, ko bo znova sončno, z nekaj megle po nižinah. Suh bo tudi prihodnji teden, ki bo obenem hladen.

Padavinski maksimum, tako Gregorič, se z napredovanjem hladnejšega zraka od vzhoda, se počasi širi proti zahodu in jugu Slovenije. Tako pričakujejo, da bodo padavine že popoldan na severuzahodu nekoliko oslabile, glavnina pa se bo pomikala v smeri Primorske in južne Slovenije. »Tudi ob Kolpi je že bilo veliko padavin ine tam jih bo zdaj, predvidoma v večernem in nočnem času, še precej zraven, tako da je tudi za to območje razglašena najvišja stopnja vremenske ogroženosti,« razlaga.

Prihaja tudi do zelo velikih krajevnih razlik med količino padavin na posameznih območjih. Primer tega je območje južno od Postojne, kjer praktično ni bilo skoraj nič padavin, medtem ko je nekaj deset kiometrov severnovzhodno pa so naprave zabeležile enormne količine padavin.

Močnejše padavine so povzročile izrazito naraščanje hudourniških voda, predvsem na območju Gradaščice in Sore, s poudarkom na Poljanski Sori, pojasnjuje hidrolog Andrej Golob. FOTO: Zajem zaslona

Silovito hudourniško naraščanje v zgornjem toku Kolpe

Močnejše padavine so povzročile tudi izrazito naraščanje hudourniških voda, predvsem na območju Gradaščice in Sore, s poudarkom na Poljanski Sori, pa je povedal hidrolog Andrej Golob. »Trenutno je stanje na teh območjih resno, vendar še ne kritično, pravi, kot razlog olajševalnih okoliščin za to območje pa navaja ugodno predhodno stanje. To območje, kot tudi drugod po Sloveniji, je namreč beležilo zelo sušne tedne in mesece.

»Znotraj teh nalivov pa so se vseeno pojavljali in se še pojavlja občasno zmanjšanje intenzitet, tako da se vodostaj na tem območju ohranja na zelo visoki ravni, vendar nasrečo ne narašča. Kot rečeno, se bodo padavine danes s težiščem nekoliko pomaknile proti jugu države, kar bo še povrzočalo nevarnost hudourniških razlivnje južneje,« razlaga. Ozek pas padavin je silovito hudourniško naraščanje povzročil predvem v zgornjem toku reku Kolpe, to dogajanje pa pričakujejo tudi danes popoldan in v noči na soboto.