S prvim odmerkom je bilo v Sloveniji cepljenih 20 odstotkov oseb

V četrtek so ob 4.442 PCR testih potrdili 949 novih okužb s koronavirusom, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Pozitivnih je bilo 21,4 odstotka izvidov. Poleg tega so opravili še 31.650 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v Sloveniji aktivnih 9.395 primerov okužbe. Trenutno je v bolnišnični oskrbi 626 ljudi, od tega jih je na intenzivnih negi 157. V četrtek je umrlo sedem bolnikov s covidom-19, je na novinarski konferenci povedalaNa dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodja posvetovalne skupine za cepljenje prof. dr.iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije»28. aprila smo obeleželi svetovni dan varnosti pri delu, jutri pa praznujemo praznik dela,« je ob podatkih o stanju trga dela v Sloveniji uvodoma povedal resorni minister Janez Cigler Kralj in državljanom čestital ob prazniku dela. Predstavil je aktualne podatke na trgu dela: 26. aprila je bilo v evidenci zavoda za zaposlovanje registriranih 79.462, kar je štiri odstotke manj kot marca lani. Trend upadanja števila brezposelnih je padajoč, z ukrepi zagotovo pomagamo, da bi tak ostal, je dejal minister. V rasti tega trenda se je februarja 2021 začelo število brezposelnih oseb zmanjševati. V marcu se je število brezposelnih zmanjševalo, več pa je bilo tudi zaposlovanja, kar je po ministrovih besedah pomemben in zgovoren podatek. Ob sezonskih dejavnikih to povezujejo tudi s postopnim rahljanjem ukrepov in postopnim zagonom gospodarstva.V prvem valu epidemije so beležili velik porast števila brezposelnih, že maja se je to število zmanjšalo, vzpostavljen sistem politike zaposlovanja, pa je med drugim po ministrovih besedah pomagal pri umiranju razmer, v drugem valu epidemije se je z zaprtjem gospodarsko razpoloženje zopet poslabšalo, obenem pa tudi stanje na trgu dela. V tretjem valu epidemije večje povečevanje števila brezposelnih oseb ni bilo obeleženo. Pričakujejo zmerno zniževanje vpisovanja v evidenco brezposelnih. Kot je dejal minister, si želi, da z ohranjanjem delovnih mest nadaljujejo tudi v prihodnje.»Redno spremljamo stanje v domovih za ostarele; od začetka cepljenja 27. decembra lani do danes so se razmere zelo umirile. Stanje v domovih dokazuje, da je cepljenje varen in učinkovit ukrep, predvsem, da zaščitimo najstarejše. Kljub temu smo se soočili s posameznimi izbruhi covida-9 v DSO-jih, na novookuženih je bilo v zadnjem tednu 28 stanovalcev in 14 zaposlenih. Večina jih je iz treh domov za starejše: Trbovlje, Domžale in Fužine. V vseh treh domovih se vodstvo uspešno sooča s situacijo. Velika večina svetovalcev se dobro počuti, ima lažje simptome ali jih sploh nima, zato je poudaril, da okužba ne povzroča hujših težav,« je še dejal Cigler Kralj.Vodja posvetovalne skupine za cepljenje prof. dr.je povedala, da je v Sloveniji s prvim odmerkom cepljenih okoli 20 odstotkov oseb (418.867 oseb). Z drugim odmerkom pa 191.856 oseb, kažejo podatki spletne strani NIJZ. Mednarodne primerjave pokažejo, da poteka cepljenje v Sloveniji zelo podobno kot v državah Evropske unije.Delež vseh prebivalcev EU, ki je bil cepljen z enim odmerkom znaša 26,8 odstotkov, posebej izstopa Madžarska z več kot 44 odstotkov prebivalstva, cepljenega z enim odmerkom. Če pogledamo deleže po državah, smo nekje na sredini, je povedala Beovićeva. Kot je dodala, se vedno več držav odloča, da intenzivno cepijo ljudi s prvim odmerkom, saj že ti zagotavljajo določeno stopnjo zaščite pred okužbo s koronavirusom; s cepivom AstraZenece dobrih 70 odstotkov, po mRNA cepivih pa zagotavljajo 80 odstotno zaščito. Poleg tega že prvi odmerek v dobri meri ščiti pred hudo obliko bolezni. Prioritetne skupine za cepljenje, ki so bile upoštevane v Sloveniji, so se izkazale za zelo smiselne, saj so tako rekoč povsem prekinili zbolevanje stanovalcev domov za starejše, posamezni izbruhi pa so posledica tega, da cepivo ne ščiti stoodstotno, je pojasnila vodja posvetovalne skupine za cepljenje.»Žalostno je, da v Sloveniji še vedno vsak dan umirajo ljudje v svojih 60-ih in 70-letih, ki bi že morali biti cepljeni. Umiranje ljudi zaradi covida-19 v današnjem času ni razumljivo in ni potrebno, saj bi vse vsak lahko že pravočasno zaščitil s cepljenjem, če bi se le želeli. Neželeni učinki cepiv so lahko neprijetni, a res izjemoma nevarni. In če so lahko izjemoma nevarni, je to še posebej redko prav v starostnih skupinah, ki so zaradi bolezni najbolj ogrožene.« Kot je dodala, za ljudi, starejše od 50 let, pri cepljenju proti covidu-19 ni nobene dileme: cepivo morajo dobiti čim prej, vprašanje izbire cepiva pa je popolnoma odveč.Povedala je, da se predvideva, da bo v Slovenijo v prihodnjih dveh mesecih dobavljeno okoli 465.000 odmerkov cepiva AstraZenece, četudi ta dobava še ni natančno določena in potrjena. »Glede cepljenja s cepivom AstraZenece sama z informacijo, da cepiva ne bo, nisem bila seznanjena. Cepivo bo, vsaj v taki količini, ki je potrebna za drugi odmerek, verjetno pa več, le na tabelah NIJZ količine niso bile navedene, ker še niso bile znane.«Zdravstvena inšpektorica Deana Potza je predstavila podatke nadzorov v obdobju od 19. do vključno 25. aprila: inšpektorati so opravili skupno 3.608 nadzorov, pri čemer je bilo izdanih 20 prekrškovnih sankcij, 312 opozoril po Zakonu o prekrških in 212 upravnih ukrepov. V zadnjem tednu je največ nadzorov opravil Zdravstveni inšpektorat in sicer 894. Največ nadzorov je bilo opravljenih v trgovinah, in sicer 601 nadzor, v gostinstvu 478 nadzorov, v drugih dejavnostih 413, na javnih mestih 295, v cestnem in železniškem prometu 274, v cepilnih centrih 175 in na področju športnih dejavnosti 162.Največ neskladnih objektov oziroma lokacij je bilo ugotovljenih v gostinstvu in sicer 122, ter v trgovinah, kjer je bilo neskladnih 116 objektov. Na teh dveh področjih je bilo tudi največ izrečenih ukrepov. a prihodnje dni napovedujemo poostren nadzor na terasah gostinskih obratov, ki ga bodo poleg Zdravstvenega in Tržnega inšpektorata izvajali tudi inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.Za prihodnje dni napovedujejo poostren nadzor na terasah gostinskih obratov, ki ga bodo poleg Zdravstvenega in Tržnega inšpektorata izvajali tudi inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V preteklem tednu je bilo opravljenih tudi 175 nadzorov nad izvajanjem cepljenja. Neskladnosti pa so bile tokrat ugotovljene le v enem primeru in sicer pri koncesionarju v sklopu cepilnega centra ZD Izola. Neskladje je bilo takoj tudi odpravljeno. Na splošno ugotavljamo, da se stanje na terenu izboljšuje. Organizacija in izvajanje cepljenja večinoma potekata v skladu z Nacionalno strategijo; poleg tega dodatni cepilni centri prehajajo na aktivno vabljenje ljudi na cepljenje.»V medijih in na socialnih omrežjih smo zasledili poročanje v zvezi z osebami, ki so bile dne 27. aprila vabljene na cepljenje v cepilni center ZD Ljubljana na GR, vendar pa nato cepljenje ni bilo izvedeno. Izkazalo se je namreč, da so bile vabljene pomotoma. Napake se ob izvedbi tako množičnega cepljenja lahko zgodijo, skupni cilj vseh pa je, da se napake v čim večji meri odkrijejo in v najkrajšem možnem času odpravijo. Na ta način bo prebivalcem zagotovljena ustrezna dostopnost do cepljenja proti covidu-19,« je dejala Potza.Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je povedal, da so v dveh tednih opravili nadzore na 26.373 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Dnevno je to v povprečju 1.884 nadzorov; nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi prijav s strani občanov. Policija je na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah na naši notranji meji, osebam izdala skupaj 3.685 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Največ, od skupaj 3.649 napotitev v karanteno na domu je bilo vročeno osebam, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine, in sicer 2.167, Kosova 420, Hrvaške 348, Severne Makedonije 234, Srbije 169 in Nemčije 104.»Namen policije pri nadzorih je, da se z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovan cilj njihovo spoštovanje. To dokazuje tudi podatek, da je policija v skoraj 83 odstotkih izrekla opozorilo,« je pojasnil Pečjak. V zadnjem tednu se je zmanjšalo število ukrepov. V večini primerov je pri tem šlo za kršitve odloka o omejitvi gibanja in pa odloka omejitve zbiranja ljudi. Izjema so dnevi, ko so se odvijali neprijavljeni protesti. Največ ukrepov so izvedli na območju policijske uprave Ljubljana 283, Maribor 92 in Celje 84 ukrepov, nato sledi policijska uprava Novo mesto z 51 ukrepi.