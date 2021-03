Zdravnik iz UKC Maribor je ravnal v skladu s protokolom

FOTO: Jure Eržen/Delo

V nedeljo so ob 1451 opravljenih PCR testih in 9.256 hitrih antigenskih testih potrdili 243 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR testih je bil 16,7-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 10.650. 7-dnevno povprečje okuženih je 768. Trenutno se v bolnišnicah zdravi 543 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 91 na intenzivni negi. Umrlo je 11 bolnikov s covidom-19, je vlada sporočila na svojem twitter profilu.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tu:Prejšnji teden je bil potrjen prvi primer južnoafriškega virusa v Sloveniji. Gre za mariborskega zdravnika, ki se je še s tremi osebami vrnil s potovanja po Afriki. Vsi visokorizični stiki zdravnika na delovnem mestu so bili testirani in negativni. Njegovi pacienti, ki so se vabilu odzvali, so bili testirani, tudi njihovi rezultati so bili negativni, je pojasnila epidemiologinjaiz območne enote NIJZ Maribor.Kot je povedala, je epidemiološka služba območne enote Maribora izvedla poizvedovanje o potrjenem primeru. Okužba je potekala v blagi obliki. Vsi so se na potovanju redno testirali in bili vsakič negativni. Izpolnili so vse pogoje za vkrcanje na letalo in vrnitev domov. Prejšnji ponedeljek, 22. februarja, so bili ob prihodu v Slovenijo zopet vsi testirani in ker so bili negativni, se je zdravnik v torek vrnil na delovno mesto v mariborski UKC, kjer je delo opravljal v predpisani zaščitni opremi. Kmalu se je začel počutiti slabo, ravnal po protokolu in odšel z delovnega mesta, obvestil o tem delodajalca, opravil bris in odšel v domačo izolacijo. Oseba je ravnala v skladu s protokolom in upoštevala vse preventivne ukrepe.Zaradi poizvedbe in podatka o tem, da je oseba nedavno potovala v Afriko, so postavili indikacijo za sekvenciranje genoma, ki je pokazalo, da gre za južnoafriško različico koronavirusa. Dve drugi osebi, ki sta bili zraven na potovanju, sta razvili blage simptome prehlada in sta zato v sredo ponovno opravili test, katerih rezultati so bili pozitivni. Tretja oseba, ki je bila tako kot okužena oseba z južnoafriško različico popolnoma cepljena, ni razvila nobenih simptomov in je bila tudi ob kontrolnem brisu negativna.Visokorizični stik je imela okužena oseba s štirimi osebami, ki so bili napoteni v domačo karanteno. Nizko rizičnim stikom so poslali navodila o samoopazovanju in striktnem izvajanju vseh preventivnih ukrepov in naknadnega testiranja na delovnem mestu. Vsi stiki, tako visoko kot nizko rizični so redno testirani in do danes so bili vse rezultati brisov negativni. Pacienti, ki so bili z okuženo osebo v stiku in pri katerih je sicer tveganje za okužbo nizko, ker so bili upoštevani vsi preventivni ukrepi, so bili povabljeni na testiranje: vsi, ki so se odzvali, so bili negativni. V sklopu mednarodnega obveščanja so epidemiologi prek evropske mreže za zgodnje odkrivanje in zaznavanje ogrožanja javnega zdravja obvestili tudi države letalskih družb, od katerih so dobili informacijo, da na povratnem letu poleg omenjene skupine ni bilo drugih slovenskih državljanov.Epidemiološka služba obravnava vse potrjene primere okužbe in pri vseh se izvede enak postopek seznanjena stikov s strani okuženega in se pove, kako lahko zmanjšajo možnost okužbe. Iz tega primera je razvidno, da se lahko okužba s covidom-19 pojavi tudi pri cepljeni osebi, še posebej kadar gre za nove različice virusa, je povedala epidemiologinja Sanja Vuzem. Je pa običajno ta okužba blažja. Cepljenje izjemno dobro ščiti pred težjo obliko bolezni, ki bi zahtevala bolnišnično zdravljenje. »Večina oseb, ki je cepljenih, je varna pred okužbo, kar lahko vidimo pri drugem primeru sopotnika na potovanju, ki pa se ni okužil. Cepljenje tako ostaja izjemno pomembno za zaščito posameznika kot tudi celotne družbe.«