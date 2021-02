Vse pozitivne hitre teste bodo od jutri preverjali s PCR metodo

Sedemdnevno povprečje okužb se viša že tretji dan zapored

Čezmejna izmenjava ključev aplikacij v različnih državah

Boštjan Koritnik. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od jutri potrjevanje pozitivnih hitrih testov s PCR testi

Marija Magajne. FOTO: Blaž Močnik/Delo

Zaradi prisotnosti južnoafriškega seva najhuje na Tirolskem

Urban Červek. FOTO: Urban Červek

Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi je v preteklih dnevih zaradi pozitivnih rezultatov, ki so jih natančnejši PCR testi kasneje ovrgli, povzročalo tudi zmedo in zadrege.V primeru lažnega rezultata pri zaposlenem v šolstvu to pomeni tudi karantene za šolarje, s katerimi je bil v stiku. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravjeje na dopoldanski vladni novinarski konferenci napovedala, da bodo vse pozitivne hitre teste od jutri preverjali s PCR metodo. Odločitev je bila pričakovana več dni.Minister za javno upravoje predstavil novosti aplikacije #OstaniZdrav. Četudi je večina ljudi zaenkrat omejena na občine, so aplikacijo nadgradili na ta način, da se je predvčerajšnjim povezala s centralnim strežnikom (pod okriljem Evropske komisije). Tako jo bo mogoče uporabljati tudi ponekod v tujini.Včeraj so sicer na območju Slovenije po podatkih Sledilnika za covid-19 potrdili 1055 novih okužb. Med temi jih je bilo 850 evidentiranih s pomočjo PCR testov, preostalih 205 pa s hitrimi antigenskimi. Skupno so opravili veliko, 23.649 testov. V bolnišnicah se po vladnih podatkih zdravi 789 obolelih, od tega 154 na intenzivni negi. Boj s covidom-19 je izgubilo še 15 ljudi.Sedemdnevno povprečje okužb, eden od kriterijev za prehajanje faz na vladnem semaforju ukrepov, danes znaša 841 in se viša že tretji zaporedni dan, je na navedla vladna govorka. Včeraj je znašalo 837, predvčerajšnjim 827.Največ novih okužb je bilo včeraj v Ljubljani, 132, v Kopru jih je bilo 47, Mariboru 44, Kamniku 28, Celju 25, Novem mestu 25 in Domžalah 21.Povprečna 14-dnevna incidenca novih okužb za Slovenijo znaša 638, dan prej je bila nekaj višja 652.Minister za javno upravoje navedel, da si je aplikacijo #OstaniZdrav doslej naložilo 334.489 uporabnikov androida in 36.757 uporabnikov iOS. Število aktualnih TAN kod za včerajšnji dan do 24. ure znaša po vladnih podatkih 1047.Predstavil je novost aplikacije, namreč interoperabilnost oziroma čezmejno izmenjavo ključev aplikacij v različnih državah. O posodobitvi aplikacije so uporabnike obvestili v zadnjem tednu januarja.Aplikacija si bo izmenjevala oddajne kode z vsemi aplikacijami, ki uporabljajo sistem za obveščanje o izpostavljenosti Googla in Appla. Izmenjava bo potekala tako, da se bo zaledni sistem aplikacije #OstaniZdrav povezoval na evropski centralni strežnik (pod okriljem Evropske komisije), od koder bo pridobival dnevne ključe uporabnikov aplikacij ostalih držav EU in v centralni strežnik pošiljal ključe slovenskih uporabnikov, je navedeno na vladni spletni predstavitvi aplikacije Doslej so si morali uporabniki v drugih državah nalagati tamkajšnje aplikacije. Trenutno v čezmejni izmenjavi sodelujejo Avstrija, Belgija, Hrvaška, Danska, Finska, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska in Španija. Malta, Norveška in Portugalska pa so v zaključnih fazah testiranja.Dodana je tudi povezava na eUpravo za pridobitev potrdila o karanteni, novost pa je tudi navedba telefonske številke za psihološko podporo v času epidemije 080 5100, ki je na voljo neprekinjeno.Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravjeje opozorila, da prehod v oranžno fazo ne pomeni, da smo iz najhujšega. Število je še vedno zelo visoko, če se primerjamo z ostalimi državami. Tudi o novih sevih še ne vemo veliko. Prvi pogoj za sproščanje ukrepov je spoštovanje ukrepov NIJZ, je ponovila.Bistvena novost, ki se nanaša na zmedo zaradi lažnih pozitivnih hitrih testov v vzgojnoizobraževalnih zavodih, je, da bodo vse pozitivne hitre teste od jutri preverjali s PCR metodo.Testirati pa se ne bo potrebno osebam, ki so že cepljene z dvema odmerkoma cepiva. Od drugega odmerka mora miniti sedem dni pri Pfizerju oziroma 14 dni pri Moderni oziroma 21 dni pri AstriZeneci. Prav tako se ne bo potrebno testirati osebam, ki so v zadnjih šestih mesecih prebolele covid-19. To lahko dokazujejo s hitrim ali PCR testom, ki je bil narejen ob prepoznavi bolezni, star pa mora biti najmanj 21 dni oziroma največ šest mesecev.Druga možnost za tiste, ki so dobili diagnozo na podlagi epidemioloških povezav z okuženimi, sami pa niso opravili testa, je, da o tem pridobijo potrdilo zdravnika.Nov državni razpis za nakup hitrih testov bo objavljen v ponedeljek ali torek, je še napovedala Magajnova, a lahko v zdravstvenih domovih uporabljajo tudi svoje. Glede doslej kupljenih hitrih testov je ponovila, da je verifikacija pokazala na njihovo ustreznost. Dodatnih naročil v okviru dosedanje pogodbe s podjetjem Majbert Pharm doslej ministrstvo ni izvedlo, je dodala.Predsednik Slovenske gospodarske zveze na avstrijskem Koroškem ​je opozoril na težave slovenskih delovnih migrantov na mejah, kjer morajo dokazovati neokuženost s testi.Glede Avstrije je opozoril, da bo imela okoli 22 milijard evrov izpada pri davkih. Dolg bo dolgoročno vplival na razvoj države. Visoke so tudi številke bresposelnih in tistih s skrajšanim delom.Opozoril je še, da so velike težave zaradi prisotnosti južnoafriškega seva trenutno na Tirolskem. Za izhod iz te avstrijske dežele bo potreben negativen PCR ali antigenski test.Po njegovih podatkih je doslej testiranih 3,5 odstotka prebivalstva oziroma okoli 350.000 ljudi, kar Avstrijo ne uvršča med najuspešnejše države na tem področju. Začeli so z zdravstvenimi delavci in v domovih za ostarele, zatem pa so cepili tiste v starosti nad 80 let.