Vlada je nabavila prvih tisoč enot zdravila regen-cov-2

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Vlada je nabavilo zdravilo regen-cov-2

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

V naslednjih dneh poostren nadzor

Tokratno skupno poročilo zdravstvenega inšpektorata se nanaša na daljše obdobje, to je od 19. julija do 22. avgusta. Skupaj so opravili 12.831 nadzorov, delež neskladnih stvari je bilo 14-odstoten, je pojasnila Deana Potza z Zdravstvenega inšpektorata. Kot je pojasnila, bodo v naslednjih dneh – skupaj s policijo – izvajali poostren nadzor. Večina inšpektorjev na terenu trenutno preverja, če ljudje upoštevajo izdane karantenske odločbe, med njimi preverjajo tudi maturante, ki so se vrnili z Grčije. Kot dodaja, vsakdo, ki med obiskom inšpektorja, ni na naslovu, dobi obvestilo – inšekcija se lahko izvede dvakrat oziroma večkrat – in če nekoga takrat ni doma, se lahko višina globe stopnjuje. Kot opozarja, se karantena ne more izničiti s kasnejšim cepljenjem in v primeru, da jo odredi NIJZ.



Govoriti o požitivenem odmerku je vse bolj smiselno



Katero cepivo za tretji odmerek?

Število potrjenih okužb narašča. V sredo so ob 2932 PCR testih potrdili 509 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je 17,3-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 363, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 199, tako da je država tik pred vstopom v rdečo fazo epidemije. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 4275 aktivnih okužb, kar je 260 več kot dan prej. V bolnišnični oskrbi pa je trenutno 105 oseb, 19 na intenzivni negi; prvič po 20. juniju je število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, preseglo sto.Aktualno stanje in podatke glede bolezni covid-19 sta predstavila prof. dr.iz Fakultete za farmacijo v Ljubljani iniz zdravstvenega inšpektorata:Vlada je na današnji seji s spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom sars-cov-2 vanjo dodatno vključila še osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco in poklicne gasilce. Uvedla je tudi tedensko testiranje za študente, ki bo financirano iz državnega proračuna. Prav tako je s spremembo odloka določila, da gredo lahko čez mejo brez pogoja PCT in karantene tudi šolarji in osebe, ki jih peljejo. Vsem ostalim odlokom je podaljšala veljavnost do 5. septembra.Razvoj glede zdravil za covid-19 gre naprej, a je do specifičnega zdravila proti sars-cov-2 še dolga pot, je pojasnil Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani, ki je povedal nekaj več o zdravilih in cepivih. Trenutno je v Sloveniji zdravilo Regen-cov-2, vlada je nabavila začetno količino, to je tisoč enot, zdravilo pa je že na razpolago. To zdravilo ni bilo registrirano po uradni poti na Evropski agenciji za zdravila, ampak je pridobil t. i. izjemno dovoljenje na ameriški agenciji; kot je dodal Štrukelj, je to zdravilo prejel tudi Donald Trump. REGEN-COV-2 je sestavljen iz dveh protiteles, ki po injiciranju poiščeta virus, se nanj vežeta in ga inaktivirata. Kot je pojasnil profesor Štrukelj, gre za pasivno imunizacijo, zdravilo pa je namenjeno tisti, ki sami ne morejo proizvajati protiteles oz. so denimo po presaditvi organov.Naslednje cepivo je Sotrovimar, ki deluje enako, torej aktivira virus in se na ta način število virusov zmanjšuje, saj se virus ne more razmnoževati. Ker gre za pasivno zdravilo, to pomeni, da protitelesa sčasoma izginjajo, to je nekje v 15-30 dneh, v povprečju po 25 dneh. Pacient je zaščiten v tej dobi, torej zdravilo ni primerno za dolgotrajno zdravljenje.Poleg omenjenih sta v razvoju še dve zdravilni učinkovini, odobritev strani Eme pričakujejo konec leta oz. v začetku prihodnjega. Eden je Molnupiravir, drugi pa učinkovina proizvajalca Pfizer.Sicer pa je Štrukelj danes ponovno posvaril pred nenadzorovano uporabo zdravila Ivermektin, ki se sicer uporablja tudi v veterini. Ta je pokazal določene pozitivne učinke na zmanjšanje razmnoževanja virusa, a klinične študije niso bile izvedene po klasičnih pravilih. Po njegovih podatkih trenutno poteka zelo velika študija na 21.000 udeležencih, svoje je k temu pripravljena prispevati tudi ljubljanska fakulteta za farmacijo.Štrukelj je pojasnil, da je nastanek protiteles po cepljenju dolgotrajen, sčasoma pa začne število protiteles upadati. »Vedeti pa moramo tudi, da nimamo idealnega posameznika. S starostjo se npr. izgublja imunski odziv. Tudi zdravila imajo svojo vlogo. Imamo tudi nekatere posameznike, ki ne razvijejo protiteles, težava pa so tudi nove različice virusa, zaradi katerih se učinkovitost cepiva nekoliko znižuje. Zaradi vseh teh dejavnikov je tretji, poživitveni odmerek vedno bolj smiseln.«Ema še ni dala kočne odločitve o tem, pravijo pa, da posamezne nacionalne skupine lahko uporabijo tretji odmerek pri skupinah bolnikov, ki imajo zmanjšano delovanje imunskega sistema, če niso pod zdravili, ki to preprečujejo. Ob tem je omenil Izrael, ki že cepi s tretjim odmerkom, in sicer en mesec po drugem odmerku, pravi pa, da je treba zdaj opazovati, kakšni bodo rezultati. Izrael gre po svoji poti, tam so se odločili, da bodo vsaj en mesec po drugem dobili tretji odmerek, to je dober zgled, mi gledamo, kaki bodo kočnni rezultati. Smiselno bi bilo, da bi posvetovalna komisija pogledala ta dejstva in morda začela deliti tretji odmerek, predvsem tistim, ki padejo v rizično skupino.»Študije kažejo, da če zamenjamo cepivo iz vektorskega na MRNA se poveča nastanek protiteles, če pa naredimo obratno, se pa povečala celična imunost,« zato se lahko oz. priporoča, da se s tretjim odmerkom cepi s cepivom iz druge skupine cepiv. A ob tem Štrukelj opozarja, da je reaktorgenost cepiva večja – to pomeni, da je lahko naš takojšnji odziv na cepivo, večji, medtem ko pa drugih neželenih učinkov ni več. Glede učinkovitosti na cepiva pa je povedal, da so podatki približni, a da so MRNA cepiva (pri nas Pfizer in Moderna) pri delti učinkovita 66-70 odstotkov, medtem ko sta bila pri prvi različici nekje 94 odstotkov, medtem ko pa ta druga dva cepiva točnega podatka ni.Matematični model kaže, da če se bo virus širil podobno kot se širi zdaj, bi lahko do februarja 2022 pričakovali še vsaj nekje tri do štiri mutacije virusa.