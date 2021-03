Aleksandra Pivec je predsednica nove stranke Naša dežela

Predsednica ob nagovoru delagatom. FOTO: Marko Pigac/pigac.si

Kongres stranke Naša dežela je potekal na daljavo. FOTO: Marko Pigac/pigac.si

Za predsednico nove stranke je bila pričakovano izbrana Pivčeva, ki napoveduje »politiko povezovanja, dialoga, sodelovanja in višanja ravni politične kulture v Sloveniji«. »S takšnimi načeli bomo tudi delovali kot nova stranka. Z močnim prepričanjem, da se mora politika umakniti ideologijam in se vrniti ljudem,« je dejala v nagovoru delegatom.»Povezani smo s ciljem, da ustvarimo drugačno politiko. Poiskati želimo novo pot. Pot, na kateri se lahko kot narod znova povežemo in poenotimo glede ključnih strateških usmeritev in prioritet, na osnovi katerih si bomo zastavili jasne cilje. Cilje, ki so pomembni za našo deželo in naše ljudi,« je povedala.Po koncu kongresa je v izjavi v Mariboru dejala, da želijo v slovenski politični prostor vnesti »politiko iskanja konstruktivnih rešitev za izjemno težke izzive, v katerih se je naša država skupaj z drugimi državami sveta znašla«. »Prepričani smo, da slovenski politični prostor potrebuje veliko več dialoga, strpnosti, poslušanja in spoštovanja različnih mnenj. Naša politika bo politika sredinskega prostora, politika, ki bo povezovala in združevala in predvsem iskala skupne rešitve,« je poudarila.V programskih izhodiščih so si po njenih besedah postavili v ospredje decentraliziran in enakomeren razvoj Slovenije z vzpostavitvijo regionalne ravni ter reševanje demografskih izzivov. »Demografska politika je politika od rojstva do smrti. Zato jo je treba upoštevati vse od vstopa v izobraževalni sistem, s primerno družinsko politiko, z iskanjem kakovostnih delovnih mest, tudi v podeželskem prostoru, in posebno skrbjo za starejše tako z dostojnimi pokojninami kot iskanjem različnih oblik bivanja, ki starostnikom omogočijo varno in dostojno starost. Posebno pozornost želimo nameniti tudi razvoju podeželja, kmetijstva, gozdarstva, ribištva,« je pojasnila nekdanja predsednica Desusa in kmetijska ministrica.Poudarila je, da stranka Naša dežela stopa v politični prostor popolnoma samostojno.»Ne predstavljamo satelita nobene stranke. Smo stranka, ki želi biti satelit slehernega državljana Republike Slovenije,« je dejala. Glede pričakovanega rezultata na prihodnjih volitvah se ni želela opredeljevati, saj da je zdaj prva skrb stranke vzpostaviti trdno mrežo po vsej Sloveniji in stik z državljani. »Na volitve gremo kot samostojna stranka, se pa ne izogibamo nobenega povezovanja. A to povezovanje bo temeljilo na osnovi skupnih programskih izhodišč, skupnih ciljev in potem tudi sklenjenih kompromisov, na kakšen način bomo te cilje dosegali,« je dejala.Stranka ima za zdaj več kot 200 članov. »Med nami so številna vidna imena slovenskega javnega prostora. Med nami so številni znani kmetje, podjetniki, gozdarji, delavci, upokojenci, torej tisti ljudje, ki poznajo izzive na svojih področjih. Med nami ne boste našli zvenečih političnih imen, boste pa našli številna strokovna imena in imena ljudi, ki so uspeli na svojih področjih in imajo kaj pokazati,« je povedala Pivčeva, ki je bila edina kandidatka za predsednico stranke.Med videnimi so bili nekdanja podpredsednica Desusa, nekdanji uradni govorec Desusa, mariborski občinski svetnikin direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Pred novinarje sta skupaj s Pivčevo danes med drugimi stopila šein