Ali je zemeljski plin res najcenejša izbira za ogrevanje

Nizka cena energenta

Kolikšni so stroški vzpostavitve sistema za ogrevanje z zemeljskim plinom

FOTO: GIZ DZP

FOTO: GIZ DZP

FOTO: GIZ DZP



Kje je zemeljski plin na voljo v Sloveniji

FOTO: GIZ DZP

Ogrevanje je navadno eden izmed večjih stroškov vsakega gospodinjstva. Dobra novica pa je, da je možno te stroške z zamenjavo ogrevalnega sistema znižati. Kakšen sistem izbrati, da bo za zgradbo čim učinkovitejši, hkrati pa ne bo predrag?Če želimo upoštevati še okolijske standarde in trende, se lahko naše možnosti še dodatno zožijo. Toda tu je zemeljski plin. Njegova uporaba je. Ko ga pa že imamo, z njim lahko tudi kuhamo. Pravi kuharski mojstri namreč prisegajo na kuhanje na plin, saj ta omogoča hitro prilagoditev temperature in bolj okusno pripravljeno hrano. Preberite, zakaj je zemeljski plin odličen energent za vsak dom.V nasprotju z drugimi energenti se. Konkurenca med ponudniki je tako velika, da bodo cene zemeljskega plina v Sloveniji tudi v prihodnje ugodne. Na to nakazujejo tudi trendi, saj so se končne cene zemeljskega plina za gospodinjstva v Sloveniji v zadnjih osmih letih znižale za 29 odstotkov. Oglejmo si primerjavo energentov za gospodinjstva.Kurilno olje se v zadnjem obdobju ponovno draži. Še dražja pa je električna energija, ki v primerjavi z zemeljskim plinom stane trikrat več.Cena »na ključ« izvedenega prehoda na ogrevanje s plinsko kondenzacijsko pečjo za stanovanjsko hišo znaša od. To je veliko manj kot cena zelo dragih toplotnih črpalk in kotlov na kurilno olje. Naložba je prav tako bistveno cenejša od naložbe v sistem na lesno biomaso. Dodatna težava dragih sistemov je tudi, da če se vam tak ogrevalni sistem pokvari, bo tudi popravilo precej drago.Zemeljski plin zagotavlja najnižjo naložbo pri nakupu in montaži ogrevalnega sistema, hkrati pa je gorivo izredno poceni. Ravno zato je, ne glede na to, ali ogrevamo energijsko potratno ali varčno hišo,– običajno zgolj tri ali štiri leta. Vsak dan, ko odjemalec kurilnega olja odlaša s prehodom na zemeljski plin, zapravlja svoj denar.Uporaba zemeljskega plina v desetih letih obratovanja ogrevalnega sistema v primerjavi z drugimi energenti zagotavlja najvišje prihranke. To so potrdili na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani s študijo ekonomičnosti ogrevalnih sistemov . Po njihovem izračunu hiša energijskega razreda E (bolj potratna hiša velikosti 180 m2), ki za ogrevanje uporablja kotel na zemeljski plin, v desetih letih obratovanja ogrevalnega sistema prihrani za več kotpri stroških ogrevanja.To pomeni, da bodo uporabniki pri menjavi starega kotla na olje z novim na zemeljski plin – po odbitih stroških začetne naložbe – v desetih letih prihraniliin več.Priključitev na zemeljski plin je izvedljiva v, ki imajo delujoče plinovodno omrežje. Plinovodno omrežje v Sloveniji s plinom oskrbuje žeTudi vi lahko začnete zemeljski plin uporabljati hitro in ugodno.. Vsi lokalni operaterji so navedeni tukaj