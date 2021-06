Alstom priznal odgovornost, Rotnik ne

Predstavnik pravnega naslednika nekdanjega Alstoma je na današnjem predobravnalnem naroku v zadevi šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) sklenil sporazum o priznanju odgovornosti. Nekdanji prvi mož Tešakrivde ne priznava. Ne priznava nobenega dejstva po obtožbi.Zaradi priznanja Alstoma je zagovornik Uroša Rotnikapredlagal, da se za vse ostale narok preloži, saj bodo od tega odvisni procesni in dokazni predlogi obrambe. Sodnicatemu predlogu ni ugodila.Američani, pravni nasledniki Alstoma, so letos marca, spomnimo, v enem najbolj spornih, morda tudi največjem korupcijskem poslu v zgodovini samostojne Slovenije sklenili poravnavo v vrednosti 261 milijonov evrov.Pogodba o poravnavi se ni ukvarjala z vprašanjem dokazovanja korupcije, čeprav je slovenska stran v 360 milijonov evrov vredni tožbi odškodnino zahtevala prav zaradi koruptivnih dejanj pri gradnji šestega bloka Teša.Poravnava tudi ni vplivala na kazenski postopek, saj tega vodi tožilstvo, odločilo pa bo seveda sodišče. Kriminalisti so v preiskavi sicer ocenili, da znaša škoda iz obravnavanih kaznivih dejanj 297 milijonov evrov.