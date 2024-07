Analize kažejo na vsebnost stirena v pitni vodi iz Alpacemove vodarne

Po preliminarnih analizah je bila pitna voda iz vodarne Močila, ki je v lasti Alpacema – prej je bil to Salonit Anhovo -, onesnažena s stirenom, sporočajo z občine Kanal.

Včeraj okrog 16. ure je njihov režijski obrat prejel obvestilo prebivalcev vasi Močila kasneje pa tudi iz industrijske cone Anhovo o nenavadnem vonju vode iz vodovodnega omrežja.

Miha Stegel. FOTO: Osebni arhiv

Župan Miha Stegel in režijski obrat občine Kanal ob Soči so se nemudoma odzvali. V vodarni podjetja Alpacem Cement je prišlo do kemičnega onesnaženja pitne vode, so zapisali v sporočilu za javnost. Režijski obrat je skupaj s podjetjem nemudoma prekinil distribucijo vode iz vodarne, občina pa je obvestila pristojne institucije ter sprožila ustrezne postopke ter obvestila prebivalce in podjetja.

Uporabo pitne vode v naseljih Močila, Gorenje Polje in v sami industrijski coni Anhovo so prepovedali in že včeraj s cisternami zagotovili nadomestno oskrbo s pitno vodo. Prav tako so bili včeraj odvzeti vzorci za laboratorijske analize.

»Trenutno sumimo na onesnaženje s stirenom, ki bi bilo lahko povezano z vzdrževalnimi deli na enem od prehodnih rezervoarjev za čiščenje filtrov,« navajajo na občini.

Povsod zaznan stiren

Preliminarni rezultati analiz danes ob 15. uri pa so pokazali na vsebnost stirena na vseh odvzemnih mestih. Trenutno s civilno zaščito iščejo rešitve za čimprejšnjo vzpostavitev vodooskrbe, vendar zaradi zahtevnosti čiščenja sistema pričakujejo, da bo nadomestna oskrba s pomočjo cistern potrebna vsaj še nekaj dni. Prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema trenutno velja za 160 ljudi v naseljih Močila in Gorenje Polje.

Pojasnilo Alpacema glede uporabe pitne vode v naseljih Močila, Gorenje Polje in v Industrijski coni Anhovo Na svoji spletni strani je Alpacem danes zapisal, so v petek, 26. julija 2024, prebivalci naselij Močila, Gorenje Polje in zaposleni v Industrijski coni Anhovo zaznali vonj pri uporabi pitne vode. Vodo zagotavlja vodarna Močila, kjer so bili nemudoma sprejeti vsi varnostni ukrepi, zagotavlja podjetje in dodaja, da je »distribucija pitne vode omenjenim lokacijam zaustavljena« ter da imajo krajani nadomestno oskrbo s pitno vodo. O vzrokih in nadaljnjih ukrepih bodo javnost, navajajo, ažurno obveščali, trenutno se čaka na uradne rezultate o kakovosti vode, saj so pristojni organi že v petek vzeli vzorce vode.

Vodovodni sistem Mrzlek in naselja Deskle in Anhovo niso povezani z vodarno Močila in kot taki niso bili izpostavljeni onesnaženju.

Na občini so, kot pravijo, hvaležni, da so s pomočjo države in s podporo prebivalcev uspeli pridobiti sredstva za navezavo na vodni vir Mrzlek. Brez tega projekta bi bilo namreč sedaj ogroženo več kot 1200 ljudi.

Stiren je derivat benzena in sodi med nevarne kemikalije, predvsem zaradi škodljivosti stika z očmi, čeprav so nevarni tudi stik s kožo, zaužitje in vdihavanje. Stiren oksid se obravnava kot strupen, mutagen in morda karcinogen. Ameriška agencija za zaščito okolja (EPA) ga uvršča tudi med »domnevno strupene snovi za prebavila, ledvica in dihala«. 10. junija 2011 so ga v ZDA razglasili tudi za zelo verjetnega povzročitelja raka pri ljudeh, čeprav znanstvene študije tega ne potrjujejo. (Vir: Wikipedia)

Župan se je s predstavniki režijskega obrata danes dopoldne že sestal s prebivalci obeh vasi, in jim predstavil dosedanje ugotovitve, aktivnosti in ocene, ponovno pa naj bi jih z aktualnimi razmerami seznanil že danes zvečer.