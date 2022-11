Ankete lahko volivce uspavajo

Kandidata za predsednika republike Anže Logar in Nataša Pirc Musar vstopata v zadnji teden kampanje. Predčasno glasovanje se bo začelo jutri in bo trajalo do četrtka. Je nekaj dni pred finalom vse že odločeno?

Nič še ni odločeno določeno, komentira Bogdan Biščak. FOTO: Uroš Hočevar

»Nič še ni odločeno dokončno. Javnomnenjske ankete sicer kažejo precejšnjo prednost kandidatki, to pa lahko uspava levi del volilnega telesa, ki ni tako discipliniran glede udeležbe na volitvah. Poleg tega Nataša Pirc Musar marsikomu na levem spektru ni všeč, marsikdo je do nje skeptičen, a jo bo volil, ker ne bi prenesel zmage Janševega Anžeta Logarja. Predvsem ti volivci bodo šli na volitve le, če bi kazalo, da Logar lahko zmaga. Če bi torej ankete kazale tesen rezultat, bi to gotovo vplivalo na aktivacijo levosredinskih volivk in volivcev, zdaj pa rezultati anket lahko vplivajo na večjo ležernost levega volilnega telesa, medtem ko je za njegov desni pol znana discipliniranost glede udeležbe na volitvah,« ocenjuje, politični analitik in nekdanji politik.

Nobena morebitna afera, ki bi jo v zadnjih dneh sproducirali na desni, ne more biti odločilna, saj ljudje njihovim »medijem« preprosto ne verjamejo, ocenjuje, podpora Aleksandra Čeferina levosredinski kandidatki pa je po njegovem mnenju pričakovana.

Zadnja javnomnenjska raziskava, ki jo je Valicon opravil za RTV Slovenija, je pokazala, da bi zmago slavila Nataša Pirc Musar – zanjo bi glasovalo 56 odstotkov že opredeljenih anketirancev –, podobno anketa Ninemedia za Mladino. A liberalna kandidatka bo po ocenah javnomnenjskih analitikov morala svoje podpornike torej predvsem prepričati, naj se volitev udeležijo. Nižja volilna udeležba bi poslancu SDS, ki je v prvem krogu dobil največ glasov, lahko pomagala.

Delo bo javnomnenjsko raziskavo, ki jo opravlja inštitut Mediana, objavilo v petek.