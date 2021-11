Ankete prikladne tudi za razbijanje Kul-a

V nadaljevanju preberite:

Prvak SDS Janez Janša je o anketah izjavil tudi tole: »Ne glejte anket. Ankete v Sloveniji niso zato, da merijo javno mnenje, temveč zato, da ga ustvarjajo.« Mediji, ki so blizu SDS, ne glede na to veliko pozornosti namenjajo rezultatom anket, ki jih opravlja agencija Parsifal. S poudarjanjem aktualnega dobrega rezultata SD, ki da se je odcepila od leve sredine, pa pravzaprav poskušajo razbiti enotnost Kula, ki je podpisal sporazum o povolilnem sodelovanju.

Sledilci Janeza Janše tudi ne morejo verjeti, da je ocena vlade najnižja doslej, na lestvici najbolj priljubljenih politikov pa so pri hkrati vrhu tudi njeni ministri. Kako je to mogoče in zakaj se rezultati anket med seboj razlikujejo?