Anton Olaj zanika navedbe o šikaniranju v policiji

Na oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili so lani obravnavali 23 prijav šikaniranja na delovnem mestu, izhaja iz letnega poročila posebne enote specializiranega državnega tožilstva za lani. Po neuradnih informacijah 24ur.com menda preiskujejo tudi generalnega direktorja Antona Olaja, ki pa očitke kategorično zanika.

Po neuradnih informacijah, ki jih je te dni objavil portal 24ur.com, na oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri specializiranem državnem tožilstvu (SDT) zaradi mobinga na delovnem mestu menda obravnavajo tudi prijave proti več vodilnim v policiji in na Nacionalnem preiskovalnemu uradu (NPU). Med njimi sta domnevno tudi generalni direktor policije Anton Olaj in vodja NPU Petra Grah Lazar.

Proti Olaju je bila menda podana tudi kazenska ovadba zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja in suma kršitev sindikalnih pravic, proti notranjemu ministru Alešu Hojsu pa ovadba zaradi domnevne zlorabe osebnih podatkov.

Eno od prijav je podala tudi nekdanja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Ta je o šikaniranju na delovnem mestu pred kratkim pričala pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije. Kot je opozorila, je bila pri svojem delu deležna različnih pritiskov vodilnih na policiji, tudi Olaja. O tem je obvestila posebni oddelek na SDT.

Generalni direktor policije Olaj je navedbe o šikaniranju v policiji v odzivu za STA odločno in kategorično zavrnil. »Z zaposlenimi komuniciram spoštljivo in jih obravnavam enakopravno. To posredno potrjuje tudi izmerjena visoka pozitivna stopnja organizacijske klime v policiji,« je navedel. Pri tem je poudaril, da Slovenijo uvrščajo med najbolj varne države v svetu.

Različni subjektivni pogledi in mnenja o delu policije so po Olajevem mnenju samoumevni, zatrjuje tudi, da spoštuje svobodo govora, »je pa upravičeno pričakovati nekaj zadržanosti v subjektivnih ocenah posameznikov, ki trenutno morda niso zadovoljni s svojim položajem v policijski organizaciji,« je navedel.

Iz v sredo objavljenega letnega poročila oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili izhaja, da so lani prejeli sedem ovadb za 11 kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu. Skupaj so lani preiskovali 23 prijav kaznivih dejanj, povezanih z očitanimi hudimi kršitvami pravic delavcev in ranljivih skupin, zavrgli so jih 17.