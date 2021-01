Anton Olaj političnih pritiskov ni začutil

Hojsa vidi kot potreben civilni nadzor

Olaj zagotavlja, da bo policija še naprej dostopna za vsa vprašanja in bodo glede informiranja javnosti odprti kot do zdaj. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Karierni policist

Vlada je na predlog notranjega ministravčeraj imenovala upokojenega policista z dolgoletnim stažem in dosedanjega državnega sekretarjaza generalnega direktorja policije.Tokrat je prvič v novi vlogi stopil pred kamere in se predstavil javnosti, njegovo izjavo pa smo prenašali v živo.Olaj je pojasnil, da se bo na novem delovnem mestu najprej intenzivno informiral o varnostni situaciji. Zato bo kaj več glede drugih podrobnosti povedal pozneje, ko se bo z vsem seznanil.Zagotavlja pa, da bo policija še naprej dostopna za vsa vprašanja in bodo glede informiranja javnosti odprti kot do zdaj.Ker se je nazaj v službo na ministrstvo vrnil iz pokoja, je odgovoril tudi na vprašanje, kako gleda na to, da po drugi strani vlada daje možnost delodajalcu, da zaposlene, ki pogoje izpolnjujejo, pošljejo v pokoj brez njihove privolitve. Na to je odgovoril, da je bil pred meseci vesel klica notranjega ministra, če bi bil pripravljen z nasveti in izkušnjami sodelovati v tem sistemu. »V njem sem bil 31 let. Sodelovanje z ministrom je bilo dobro in konstruktivno,« je pojasnil in dodal, da je pomagal pri določenih zadevah, da »so se razčistile«.Političnih pritiskov, kot pravi, na strokovno delo policije ni začutil. Po njegovem videnju minister Hojs namreč ni nikoli poskušal vplivati na strokovne odločitve policistov. »Minister se v to ni vpletal, ga pa jemljem kot obliko civilnega nadzora nad represivnim organom. Mi se takšnega nadzora ne smemo braniti. Policija je zelo nadzorovana, kar je prav.«Vztraja, da bo policistom kril hrbet, glede stavke pa je prepričan, da je ta nepotrebna, saj da je minister za notranje zadeve zelo naklonjen reševanju delovnih pogojev policistov.Iz odgovora, ki ga je podal glede pred kratkim objavljenih imen in plač vseh policistov, pa je posredno stopil v bran ministru. Kot pravi, je treba gledati, ali je bil s tem kršen kakšen predpis. Sam pa da nima problemov z javno objavo svoje plače.Anton Olaj, star 58 let, je po izobrazbi doktor prava. Modri suknjič si je nadel 1981. na takratni Postaji milice Ljubljana Vič. Po petih letih je službovanje nadaljeval v rodnem Novem mestu, kjer je med letoma 1986 in 2006 delal v novomeški kriminalistični službi kot kriminalist, kriminalistični inšpektor, vodja sektorja za zatiranje gospodarske kriminalitete in nazadnje kot načelnik urada kriminalistične službe.Regionalno je karierni nivo dosegel, ko je postal direktor Policijske uprave Novo mesto. Vodil jo je več let, a z nič kaj zavidanja odšel s tega delovnega mesta. Marca 2010 je odstopil zaradi objektivne odgovornosti prometne nesreče policista, v kateri je bila hudo ranjena nosečnica. Policijska obravnava nesreče namreč ni potekala, kot bi morala.Leta 2012 se je upokojil, junija lani pa je na mestu državnega sekretarja v Hojsovem kabinetu nadomestil, ki je odstopil zaradi prehitre vožnje pod vplivom alkohola.