Anže Logar smatra predsednika vlade za opravilno nesposobnega

»Nekatere zaostajajo namenoma, nekatere so pa že potrjene,« je na poslansko vprašanje glede stanja reform aktualne vlade Anžeta Logarja odgovoril predsednik vlade Robert Golob. Posebej je znova izpostavil področje zdravstva, kjer bo državni zbor jutri zaradi veta državnega sveta znova glasoval o zakonu o zdravniški dejavnosti, ki razmejuje javno in zasebno zdravstva. »S sprejemom novega paketa zakonodaje je te razgradnje konec,« je dejal Golob. Po zdravstveni reformi je Golob izpostavil plačno, ki je že uzakonjena in v izvajanju.

Pri reformi stanovanjske politike Golob trdi, da so stanovanjski zakoni pripravljeni, pred splavitvijo pa je tudi »največji investicijski cikel v zgodovini v javna stanovanja«. Gre za sredstva v višini sto milijonov letno v naslednjih letih samo za potrebe izgradnje javnih stanovanj.

Reforma šolstva se po Golobovih besedah »čisto potiho« izvaja že dve leti. Ne samo, da se prenavlja kurikulum, ne samo, da smo zagotovili denar, dodaten denar za šolstvo, pri reformi znanosti pa vlada ne le »povišuje sredstva, od prvega dne vlagamo tudi v inovacije«.

Logar z odgovorom Goloba ni bil zadovoljen, zato je dopolnitev poslanskega vprašanja začinil z retoričnim vprašanjem, ali je predsednik vlade, ki je obremenjen z dvema primeroma pred KPK, opravilno sposoben, da lahko izpelje reforme, ki si jih je vlada zadala ob začetku mandata oziroma. Golob mu je ob protestih poslancev iz njegove Svobode odgovoril, da bo njegova vlada izpeljala v enem mandatu več reform kot vse ostale vlade v zadnjih 20 letih skupaj.

Opozicija tudi ocenjuje, da Slovenija pri črpanju evropskih sredstev v programskem obdobju 2021-2027 ni uspešna, saj da gre pri tem vse narobe, kar kažejo tudi podatki Evropske komisije. »Dejstvo je, da je imela Slovenija v tem mandatu na razpolago največ sredstev, a obenem največ obveznosti, saj se je eno programsko obdobje zaključevalo, drugo pa začenjalo. Vmes smo imeli še poplave, zaradi katerih smo dobili sredstva iz solidarnostnega sklada, izvaja se še načrt za okrevanje in odpornost,« je na poslansko vprašanje Franca Breznika iz stranke SDS odgovoril Golob.

»Preteklo programsko obdobje, ki se je zaključevalo v tem mandatu, je bilo počrpano več kot stoodstotno, sliši se čudno, ampak bilo je počrpano v celoti,« je še dodal predsednik vlade, ki je zatrdil, da bodo že čez mesec in pol podatki za Slovenijo drugačni. Slovenija ima iz naslova programa evropske kohezijske politike za proračunsko obdobje 2021 -2027 na voljo 3,2 milijarde evrov, z možnostjo črpanja do leta 2029.

Poslanka SD Bojana Muršič se je dotaknila vprašanja podeljevanja koncesij za izgradnjo domov za starejše, ki je postalo znova aktualno zaradi podjetja SeneCura. Koalicijsko poslanko je zanimalo, kako bo vlada v prihodnje zagotovila, da bodo vsi starejši dolgoročno prejeli ustrezno oskrbo, ne glede na to, ali so nastanjeni v javnih ali zasebnih domovih za starejše. »Prav na tem področju se žal kaže, da je privatizacija socialne mreže, tako kot tudi zdravstvene mreže, pot v pogubo. Tudi če je na prvi pogled, seveda, zasebniki obljubljajo, da bodo sami prevzeli nase breme, ki bi ga morala nositi država, se kasneje pri izvajanju izkaže, da nase prevzamejo predvsem dobičke. Ko dobičkov ni, jim je vsako breme, ki so ga obljubili se prevzeti, odveč. Takrat pozabijo na ljudi, takrat se obnašajo kot poslovneži,« je bil Golob v odgovoru kritičen do koncesionarskega podjetja

Ničkolikokrat do zdaj se je to že pokazalo in se bo še, zato je ta koalicija in ta Vlada od prvega dne, dela na krepitvi javnega sistema, javnega zdravstvenega sistema, javnega socialnega sistema, javnega sistema oskrbe za starejše. To je naša zaveza in jaz verjamem, da nas bodo volivke in volivci prav po tem prepoznali na volitvah, ali smo se zavzemali, ne z besedami, s konkretnimi dejanj

Golob je povedal, da v tem mandatu vlada novih koncesij ni podeljevala, »smo pa zelo okrepili vlaganja države, proračunskega denarja v modernizacijo, v obnovo in tudi izgradnjo novih kapacitet. In s tem bomo tudi nadaljevali naprej«.