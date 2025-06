Asta Vrečko: Če bo spet referendum opozicije, pričakujem še hujše manipulacije

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko so organi Vesne že v torek prikimali nameri o sodelovanju z Levico na prihodnjih parlamentarnih volitvah, je to svet storil včeraj. Ključna programska izhodišča naj bi bila stvar pogovorov že ves čas, je za Delo povedala koordinatorica Levice Asta Vrečko, tudi ministrica za kulturo. Po formalnem podpisu v kratkem naj bi sledili pisanje programa in tudi kadrovska usklajevanja – torej tudi, kdo bo kandidiral kje, pri čemer upajo tudi še na pridružitev lokalnih inciativ in županov. To bi lahko razširilo njihov doseg zunaj urbanih središč in jim tako pomagalo pri uvrstitvi v parlament.