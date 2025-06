Kdo bi šel z Janšo, kdo z Golobom, kdo pa svojo pot?

V nadaljevanju preberite:

»Naj poudarim, da ne gre za reševanje Levice pri dogovarjanju, in ne za reševanje Vesne, ker nihče tega reševanja v resnici ne potrebuje. Gre za iskanje načinov oblikovanja neke nove koalicije, ki bo ustvarila nov pol na levi,« je na vprašanje, kako daleč je povezovanje Vesne z Levico, v podkastu Moč politike odgovorila sopredsedujoča stranke Vesna Urša Zgojznik.

Možnosti, da se Vesna združi z Levico, so skoraj nične, so pa velike, če govorimo o oblikovanju neke nove ali večje zgodbe, je še dodala sogovornica. Zelo močan skupni imenovalec obeh strank sta po njenih besedah zelena politika in socialno pravična politika.

Z evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, ki je bil izvoljen na listi Vesne, a ni član stranke, sodelujejo korektno. »Odločitev, ali bo vstopil v samostojno zgodbo, je absolutno njegova. O tem se ne pogovarjamo. Verjamem, da ko bo odločitev sprejel, bomo našli tudi pot, kako sodelovati naprej,« komentira Urša Zgojznik sodelovanje Vesne z morebitno Prebiličevo stranko, ko se bo ta odločil za vstop v domačo politiko.

V stranki Fokus stavijo »na demokracijo, na spoštovanje človekovih pravic, tudi na jezik, kulturo naroda in družino, pa delo se mora izplačati«, pravi predsednik stranke Marko Lotrič. V Fokusu so se odločili, da nastopijo samostojno na volitvah v državni zbor, »sicer bi se lahko utopili v neki drugi stranki«.

Sodelovanja stranke Fokus v tako imenovanem tretjem bloku na desni sredini skupaj z Novo Slovenijo, Demokrati Anžeta Logarja v stranki ne podpirajo. Bi Fokus ob morebitni izvolitvi v državni zbor vstopil v koalicijo s SDS, če bi Janez Janša ponovno postal premier? »Pogovarjajmo se raje o razvojnih projektih, kako bomo prišli do zdravnika, kako bomo v šolah spoznavali prihodnost in ohranjali tradicionalne poklice,« odgovarja Lotrič, ki pa pravi, da načrtujejo, da gredo v »zmagovalno povolilno koalicijo«.

»Ker bi stranka Vesna rada pomagala levi opciji na oblast, stranka Fokus pa desni opciji, smo mi tisti, ki želimo biti jeziček na tehtnici, ki ljudem pomaga na oblast,« pravi o umestitvi stranke Resnica v slovenski politični prostor njen predsednik Zoran Stevanović. »Naši pogoji za sodelovanje so popolnoma jasni: nizki davki, konec privilegijev za elite, antikorupcijsko delovanje, suverenizem in povečevanje neposredne demokracije. Kdor je za to, ima možnosti, kdor ni, nima nas,« še dodaja Stevanović, ki nagovarja volivce, ki so »siti politike preteklosti, politike lažnih delitev in korupcije«.

Nizki davki so po njegovem mnenju merilo »za uspešnost, za spodbujanje lastnega gospodarstva, za spodbujanje tujih neposrednih investicij in zviševanje neto plače«. Z nizkimi davki se po oceni predsednika stranke Resnica povečuje kupna moč, več denarja zakroži, država pa pobere več davkov na prijazen način, s tem pa se lahko izognemo tudi sivi ekonomiji.