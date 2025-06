V nadaljevanju preberite:

Pozicioniranja, iskanja zaveznikov in načrtovanja taktik so pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto že v polnem razmahu – sedanjim političnim strankam naj bi se pridružile še vsaj stranke Vladimirja Prebiliča, Mihe Kordiša in Dejana Kaloha. Kakšne so njihove možnosti, smo preverili z javnomnenjsko poizvedbo. Trenutni utrip kaže, da poleg stranke Anžeta Logarja lahko med novinci karte resneje premeša še stranka Prebiliča ...