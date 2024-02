Ažmanova si je zamajala svetniški stolček

Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice – Zveze), se je za svoje izjave opravičila tako, da je žogico vrnila zdravnikom. Ti vztrajajo pri pozivu k njenemu odstopu z mesta državne svetnice.

Zdravnikom je zavrela kri, ko so prebrali izjavo Monike Ažman, predsednice Zbornice – Zveze in državne svetnice za področje zdravstva, ki je za revijo Ona plus 21. januarja dejala: »Naše izobraževanje temelji na točkah, na medicinsko fakulteto se lahko načelno vpišejo zgolj zlati maturanti, ki že tako celo gimnazijo vse moči usmerjajo samo v učenje, nato pa jih čaka še šest let študija, ki je usmerjen v dril, ego in mesarsko klanje. Od takšnih študentov niti ne moremo pričakovati, da bodo na koncu timski ljudje.«

Opravičilo Ažmanove po mnenju zdravnikov ni iskreno. Njene besede so študente medicine razžalostile. Mestu državne svetnice se ne želi odreči.

V Fidesu in na Zdravniški zbornici so se ostro odzvali, češ da je Ažmanova s takim mnenjem spodkopala njihov ugled in dodatno razplamtela že tako medijsko negativno pregreto ozračje proti zdravništvu. Zahtevali so opravičilo oziroma odstop z mesta državne svetnice. Ažmanova se je v soboto opravičila. To pa je po mnenju predsednika sindikata družinske medicine Pratik.um Igorja Muževiča storila tako, da se sploh ne ve, za kaj se v resnici opravičuje.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Timski duh med študenti

Oglasili so se tudi v Zvezi študentov medicine Slovenije (ZŠMS), ki jih je izjava Ažmanove razžalostila. »Da je študij težak, ne gre oporekati, verjetno pa se prav zato med nami od nekdaj krepita timski duh in čut za medsebojno pomoč – povzetki s predavanj, deljenje zapiskov, tutoriranje mlajših kolegov in podobno, je nekaj, kar je nam vsakdanje, in mnogokrat kolege z drugih fakultet preseneti,« je zapisal predsednik ZŠMS Vid Atelšek Kastrevc in dodal, da so študenti medicine vpeti v številne prostovoljne projekte, katerih nepogrešljivi del je sodelovanje.

Na Zdravniški zbornici Slovenije vztrajajo, da Monika Ažman po zgoraj zapisanem mnenju o eni od poklicnih skupin, ki jih v državnem svetu zastopa, težko kredibilno predstavlja celotno skupino zdravstva. Na koncu pa mora odločitev o teži svoje verodostojnosti sprejeti vsak funkcionar sam, so zapisali.

Bo zdaj, ko je izgubila podporo ključnih zdravniških organizacij, še vztrajala na položaju državne svetnice? Da, je danes jedrnato odgovorila na sms-sporočilo.