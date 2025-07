Balkan v primežu visokih temperatur, pri nas možna krajevna neurja s točo

Z Balkana danes poročajo o vremenskih opozorilih zaradi visokih temperatur. Za večji del BiH zaradi temperatur do 39 stopinj Celzija velja oranžen alarm. O novem vročinskem valu poročajo v Grčiji in Srbiji, kjer so razglasili rdeči alarm. Na Hrvaškem, kjer bo danes do 33 stopinj Celzija, pa opozarjajo na ohladitev v četrtek, poročajo mediji v regiji.

Hidrometeorološki zavod Federacije BiH danes do 39 stopinj Celzija pričakuje na jugu in severu države, drugod bo od 30 do 36 stopinj, poroča portal televizije N1 BiH.

V Srbiji rdeči alarm

V Srbiji so danes po vsej državi razglasili rdeči alarm zaradi temperatur od 36 do 40 stopinj Celzija. Državni hidrometeorološki zavod je pri tem izdal opozorilo zaradi novega vročinskega vala, ki bo ta teden najbolj prizadel jug in vzhod države. Tu je do sobote dnevno pričakovati najvišje temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, v petek ponekod do 42 stopinj, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Pri nas možna krajevna neurja s točo Arso opozarja, da bodo danes popoldne in zvečer ob vplivu vremenske motnje možna kakšna krajevna neurja s točo in močnimi sunki vetra. Nevihtna aktivnost se bo krajevno pojavljala vse do prvega dela noči. Pri tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Območje Nove Gorice je iznad Italije dosegla močnejša nevihta in se pomika proti notranjosti države. Radarske meritve kažejo na močan naliv in možnost toče, navaja Arso. Jutri bo sprva bolj oblačno, nekaj dežja bo še predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Nekoliko hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Na severu in zahodu države pa bo najtoplejši današnji dan, po zmernem padcu naj bi se temperature nato v četrtek in petek znova povzpele do 38 stopinj Celzija. Pristojni so opozorili na nevarnost požarov v naravi.

Na Hrvaškem medtem danes ob Jadranskem morju in notranjosti države pričakujejo do 33 stopinj Celzija, bo pa zaradi visoke vlažnosti zelo soparno. Na severnem Jadranu je v torek v prvem delu dneva pričakovati občasne plohe, sicer pa bodo ob morju najvišje temperature od 33 do 35 stopinj Celzija. Temperatura morja je med 24 in 26 stopinjami Celzija, poroča hrvaški portal televizije N1.

Možnost poplav

Vremenoslovci opozarjajo na spremembo vremena ob prehodu hladne fronte v četrtek zvečer in v noči na petek v zahodnih krajih v notranjosti države in na severnem Jadranu. Pričakovati je padec temperatur za deset do 15 stopinj Celzija, nevihtne sunke vetra, grmenje ter intenzivne plohe. Opozorili so tudi na možnost poplav. Bo pa hladna fronta po pričakovanjih v petek čez dan že prešla državo.

Nov vročinski val bo ta teden zajel tudi Grčijo, kjer bodo temperature presegle 40 stopinj Celzija. Danes naj bi se živo srebro v osrednjem delu države povzpelo do 41 stopinj Celzija, v Atenah in Solunu pa do 38 stopinj. Vrhunec naj bi vročina po nedeljskih napovedih vremenoslovcev dosegla v torek s temperaturami okoli 43 stopinj Celzija, v soboto pa naj bi začela popuščati.