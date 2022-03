Banka jim je zaprla račune, ker so Kubanci

V nadaljevanju preberite:

»Uslužbenec banke me je klical 30. januarja 2020 popoldne, naj se naslednje jutro zglasim v poslovalnici. Tam so mi povedali, da mi zapirajo osebni in poslovni račun. Na vprašanje, zakaj, so odgovorili, da gre za novo politiko banke, ki jo zahteva novi lastnik in po kateri ne smejo sodelovati z državljani Kube,« je Lazaro Hierrezuelo, glasbenik, ki v Sloveniji živi in dela od leta 2010, opisal kalvarijo, ki je doletela njega in še najmanj šest njegovih rojakov in rojakinj. Ena od njih se je zaradi tega obrnila na zagovornika načela enakosti in ta je po temeljitem postopku ugotovil, da je banka kršila prepoved diskriminacije.