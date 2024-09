Belih zalivk kmalu ne bo treba več nikomur doplačati

Jutri se uveljavijo spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in spremembe sklepa o medicinskih pripomočkih. Spremembe bodo najobsežnejše na področju zobozdravstva.

V določenih segmentih zobozdravstva je bilo precej materiala že zastarelega in so morali zavarovanci doplačevati razliko do cene novejšega, če so ga želeli. Ker doplačila v našem zdravstvenem sistemu niso neregulirana, se je včasih zgodilo, da so bila doplačila višja kot celotna samoplačniška storitev, je pojasnila Ana Vodičar, direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri ZZZS. Tam so prepričani, da bosta s posodobitvijo materialov dostopnost do storitev brez doplačil in njihova kvaliteta izjemno povišana.

EU je že pred leti sprejela uredbo o postopnem opuščanju amalgama v zobozdravstvu, julija celo pomembno uredbo, ki je vse države članice zavezala, da s 1. januarjem 2025 povsem opustijo uporabo amalgama v zobozdravstvu. Naša država je sprejela možen načrt postopnega opuščanja amalgama in se odločila, da bo do 1. julija 2026 v celoti opuščen.

Pravice do belih zalivk imajo že zdaj vse osebe za zobe v vidnem sektorju (vključno s podočniki), otroci do 15. leta starosti, otroci na vseh mlečnih zobeh ter nosečnice in matere. S prvim januarjem 2026 bodo pravico do belih zalivk tudi v stranskem sektorju pridobili mladi do 26. leta, po tem pa s 1. julijem 2026 tudi vse ostale osebe. To pomeni za zavod približno 16 milijonov dodatnih stroškov na letnem nivoju. »Nekaj stroškov gre na račun materialnih stroškov, nekaj pa tudi na račun potrebe po dodatnih timih, saj je izgradnja bele zalivke nekoliko zamudnejša,« je dejala Vodičarjeva.

Na predlog otroških zobozdravnikov dodajajo tudi dodaten material za zalivko na mlečnih zobeh. Gre za kompomernik – poseben material, ki je manj občutljiv na vlago v ustni votlini. Pri otrocih je nameščanje belih zalivk nekoliko bolj zahtevno in je stroka prepričala predstavnike ZZZS, da bodo z dodatnim materialom pomagali, da bo izdelava teh zalivk pri otrocih uspešnejša.