Bele zalivke niso glavni problem, so le vrh ledene gore

Država zobozdravnike z birokracijo, podcenjenimi storitvami in zdaj še z omejujočo novelo zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-N), ki je začela veljati 21. maja, izriva iz javne mreže, paciente pa prepušča zasebnim izvajalcem, so opozorili zobozdravniki koncesionarji na javni tribuni na Zdravniški zbornici Slovenije. Če ne bo ukrepov, se bo zobozdravstvena oskrba zrušila, so opozorili.

Kaplja čez rob je bil 3. člen zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, torej dobiček, v javnih zavodih in pri koncesionarjih porabi za opremo, prostor, izobraževanja in plače njegovih zaposlenih, opozarja predsednica Odbora za zobozdravstvo pri ZZS Barbara Škrlj, dr. dent. med.

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da so interpretacije, da so z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti zobozdravniki koncesionarji ostali brez osnovnega osebnega dohodka, napačne. Po njihovih navedbah koncesionarjem ostane razlika med plačilom, ki ga prejmejo, in med stroški, ki jih imajo.