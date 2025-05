Medicinske sestre med najbolj zaupanja vrednimi poklici

V nadaljevanju preberite:

Pod naslovom Zdravstvo v luči globalnih sprememb – skupaj še močnejši! bo danes in jutri na Brdu pri Kranju potekal 15. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki ga ob mednarodnih dnevih babic in medicinskih sester 5. in 12. maja organizira Zbornica – Zveza. Približno 600 udeležencev bo prisluhnilo domačim in tujim strokovnjakom različnih poklicev in področij o pomembnih temah za razvoj zdravstvene in babiške nege ter sistemov zdravstvenega in socialnega varstva.

Potrebni so hitri in učinkoviti ukrepi, pri katerih se moramo tesneje povezovati in se dopolnjevati strokovnjaki različnih strok, ugotavlja Anita Prelec, predsednica Zbornice – Zveze: »Dolgoživa družba, razvoj znanosti, povečane potrebe ljudi po zdravstvenih in socialnih storitvah ter pomanjkanje zdravstvenih delavcev so le nekateri dejavniki, ki zaznamujejo razmere na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter pred odločevalce in strokovnjake s področja zdravstva in socialnega varstva postavljajo nove izzive.«

Prvi korak k reševanju težav bi bilo sprejetje novih kadrovskih standardov in normativov. Obstoječi so namreč stari več kot 40 let in ne ustrezajo današnjim potrebam pacientov. »Postali smo dolgoživa družba, pacienti imajo večje število kroničnih bolezni, so polimorbidni. Šele po sprejetju novih standardov in normativov bo mogoče ustrezno načrtovati in izobraziti tiste kadre, ki jih nujno potrebujemo za kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov.«

Ob tem je Anita Prelec spomnila, da je Zbornica – Zveza predlog standardov in normativov že pripravila, ga v obdobju 2021/2022 uskladila s sindikati zdravstvene nege ter dejavno sodelovala s takratnim ministrom za zdravje, sprejet pa ni bil. Ministrstvo zdaj pripravlja nov predlog, a v to delovno skupino Zbornica – Zveza ni vključena: »Bojimo se, da priprava poteka prepočasi in da se izgublja dragoceni čas.«