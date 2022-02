Bi znali pogasiti goreče olje v ponvi?

Poznavanje osnov požarne varnosti je znanje, ki vas lahko reši pred veliko tragedijo. V resnici se morda niti ne zavedate, da je vaš dom lahko tempirana bomba in v njem lahko hitro tudi zagori. Da boste doma varni pred požarom, lahko veliko naredite sami.

Najprej je treba prepoznati, kje so najbolj kritične točke vaše bivalne enote: najpogosteje zagori v kuhinji zaradi pozabljene hrane na prižganem štedilniku, zelo pogosti pa so tudi požari, ki jih povzroči električna napeljava, ugotavljajo cenilci Zavarovalnice Triglav.

In ko zagori, je ključno, da se pravilno odzovete in tako preprečite najhujše.

Katere so najbolj kritične točke vašega doma

Poleg nerodnosti, kot je pozabljena posoda na kuhalniku, sta lahko nevarni tudi cigareta, ki ste jo pozabili ugasniti, in razlita čajna sveča. Kritični so tudi dotrajani in nevzdrževani dimniki ter krama na podstrešju. Pogosto zagori tudi zaradi slabih napajalnikov, dotrajane električne napeljave in starih gospodinjskih aparatov.

Podatki kažejo, da je v Sloveniji vsako leto več požarov v stavbah, ugotavljajo v Zavarovalnici Triglav. Za to so krivi predvsem uporabljeni materiali tako pri gradnji kot pri opremljanju. Problematično je lahko že ogrodje vašega doma: stavbe so bile včasih narejene iz kamna, betona ali opeke, danes so iz jekla oziroma jeklenih stebrov, ki niso ustrezno protipožarno zaščiteni. Razlika je potem tudi v izbiri oken: medtem ko so včasih vgrajevali zgolj lesena, jih danes zamenjujemo predvsem s plastičnimi. Težava je tudi v izolaciji hiše – včasih so fasade premazali s klasičnim negorljivim ometom, danes jo največkrat izolirajo s stiroporom.

Težavno je lahko tudi pohištvo, ki je bilo včasih izdelano iz masivnega lesa, danes pa prevladujejo lepljene plošče z veliko gorljivega lepila in zdrobljenih lesnih ostankov, ki hitreje zagorijo.

Ko zagori …

Če je požar majhen in plamen še obvladljiv, lahko veliko naredite sami z ustreznim gasilnim sredstvom, vendar samo pod pogojem, da imate dovolj znanja.

Ali bi znali na primer pravilno ukrepati, če bi zgorelo olje v ponvi – kar je zelo pogosto vzrok požara? Čeprav lahko ogenj seže do stropa, ga lahko preprosto zadušite s pokrovko. Gorečega olja nikakor ne gasite z vodo.

V posnetku si oglejte reakcijo, če goreče olje zalivamo z vodo, in preverite, kakšno bi bilo pravilno gašenje:

Kdaj lahko ogenj še pogasite sami?

V fazi začetnega požara, ko vidite le dim ali manjši plamen, ki ga lahko takoj pogasite, oziroma je požar velik do 2 kvadratna metra. V tem primeru gasite s priročnimi sredstvi ali gasilnim aparatom. Ta mora biti vedno pri roki! Gasite vedno tako, da imate za hrbtom neoviran izhod.

Ko vaš dom zajame požar, je vaša varnost na prvem mestu. Če je ogenj preveč obsežen in je zajel tudi druge predmete ter če niste prepričani, kako ukrepati, se pravočasno umaknite na varno in pokličite gasilce na 112.

