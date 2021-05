Blokada dela v parlamentu, se obetajo predčasne volitve?

V nadaljevanju preberite:

Včeraj je ob manjšinski vladajoči koaliciji postalo jasno, da je delo v parlamentu v razmerah, ko šteje prav vsak glas, skorajda nemogoče. Poslanci – 42 jih je bilo za in 42 proti – namreč niso potrdili dnevnega reda majske seje državnega zbora (DZ), zato je predsednik DZ Igor Zorčič sejo zaključil, še preden se je začela. Premier Janez Janša in vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec sta glasovanje označila za absurdno, v LMŠ , SD, Levici in SAB pa v tem, da ne koalicija in ne opozicija nimata absolutne večine, vidijo dodatni razlog, zakaj bi morali na volitve. Preberite še, kaj sledi in ali se obeta nov predvolilni medij?