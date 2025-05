Bo tretjič doslej dosežen zavrnitveni kvorum?

Odkar od leta 2013 na zakonodajnih referendumih velja dodatno pravilo, da je zakon na referendumu zavrnjen, če proti glasuje najmanj petina volilnih upravičencev, je bilo izvedenih osem zakonodajnih referendumov, zavrnitveni kvorum pa je bil dosežen le dvakrat.

Nasprotnikom zakonskih rešitev je zadostno število volivcev na volišča uspelo pripeljati leta 2015, ko so volivci zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in leta 2021, ko so zavrnili novelo zakona o vodah.

Na zadnjem je bila dosežena ena najvišjih v zgodovini, glasovanja se je udeležilo 46,5 odstotka volilnih upravičencev, pri čemer se je tudi ta zakon v zgodovino vpisal kot glasovanje o podpori vladi – takrat Janezi Janši.

Tokrat pa je SDS poskušala zakonodajni referendum o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke podobno predstaviti kot nasprotovanje vladi. »Glas proti bo glas proti privilegijem in proti Golobovi aroganci,« izpostavlja prvi obraz referenduma Andrej Hoivik, poslanec SDS. Njihov predsednik Janez Janša pa je ta referendum že večkrat označil za test pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami, pokazal naj bi, ali je s somišljeniki, ki sodelujejo v kampanji, na poti do naslednje vlade.

Za uspeh referenduma bo moralo glede na zadnje podatke zakon zavrniti vsaj 338.491 volivcev, pri čemer je na predčasnem glasovanju glasovalo skupaj le 23.102 volivcev oziroma 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev.

V primerjavi z letom 2021, ko smo glasovali o noveli zakona o vodah in je predčasno glasovalo 84.196 volivcev, je to zbujalo nekoliko strahu v taboru opozicije, a opogumljal jih je rezultat iz leta 2015, ko se je glasovanja udeležilo le 24.480 volivcev.

Toliko bolj, ker je glede na izvedene javnomnenjske poizvedbe pričakovati, da bo velika večina – od vsaj 60 odstotkov navzgor – glasovala proti zakonu, Gibanje Svoboda in Levica sta namreč svoje podpornike pozvale, naj referendum bojkotirajo. Le SD je svoje podpornike pozvala, naj na volišča odidejo in podprejo zakon, saj bo bolje uredil način podeljevanja dodatka.

Kolikšna volilna udeležba bo torej dovolj za uspeh SDS? Ocene v taborih se zaenkrat gibljejo, da okoli 25-odstotna. Do 16. ure je bila 17,72-odstotna, kar so v vseh taborih povzročalo nekoliko nelagodja. Komentirali so jo enotno, da bo šlo na tesno. Prvak SDS Janez Janša pa je za tem posnel še poziv volivcem, naj se vendarle udeležijo glasovanja.