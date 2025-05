Zapis ameriškega veleposlaništva usklajen s predvolilno brošuro SDS

V nadaljevanju preberite:

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je pred referendumom o izrednih umetniških pokojninah na omrežju X objavilo sporočilo, da verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas, ter da se (vlada) ne sme bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom. Se je Trumpova administracija s tem vmešala v slovenske notranje zadeve?

V času, ko so na ameriškem veleposlaništvu odločili za komunikacijsko intervenco, v Sloveniji že poteka predčasno glasovanja na naknadnem zakonodajnem referendumu, ki ga je zahtevala stranka SDS. Prvi dan predčasnega glasovanje je bila volilna udeležba nizka, znašala je 0,39 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Znano je, da sta Gibanje Svoboda in Levica, volivce pozvali, naj referendum bojkotirajo, cilj SDS pa je, da doseže zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da svoje privržence spodbujajo k čim višji volilni udeležbi. Po informacijah iz vrst največje vladne stranke, je zapis razburil njihove poslance, nekateri so ga označili za »povesem nesprejemljivega. Bolj zadržani in diplomatski so v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, kjer pravijo, da da stališč tujih veleposlaništev v Sloveniji ne komentirajo.