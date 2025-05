Javnomnenjska poizvedba pred referendumom: kvorum za SDS dosegljiv

V nadaljevanju preberite:

Javnomnenjska poizvedba Mediane za Delo pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke kaže, da bi nasprotnikom zakona – v prvi vrsti je to SDS – tega lahko uspelo zavrniti. To pomeni, da bi v veljavi ostal prvotni zakon iz leta 1974, ki ni bil posodobljen že pol stoletja in po katerem o dodeljevanju dodatkov posameznikom odloča vlada.

Po uvedbi kvoruma se je to doslej zgodilo dvakrat, v SDS pa računajo na scenarij iz leta 2015.