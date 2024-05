Bolniki preseljeni, zdravljenje oteženo

V nadaljevanju preberite:

V UKC Ljubljana se danes začenja prenova kirurške urgence. Gradbeno-obrtniška dela bodo trajala 18 mesecev, nato bo treba prostore še opremiti. Ves ta čas bodo motnje pri oskrbi bolnikov in poškodovancev, ki potrebujejo kirurški poseg. Motnje zaradi gradbenih del so tudi v drugih stavbah naše največje bolnišnice, ki zdravi vsako leto več kot 800.000 bolnikov iz vse Slovenije.

Zaradi drugih prenov je že in še bo nastala veriga raznih preselitev. UKC nima kam namestiti pacientov, katerih zdravljenje je končano, a še potrebujejo nego, saj negovalno bolnišnico že dlje časa prenavljajo. Ko bo obnovljena, bodo vanjo preselili paciente infekcijske klinike, ker bodo le-to podrli in gradili na novo. Na več lokacij so preseljeni tudi bolniki, aparati in zaposleni iz prve osmine glavne stavbe, kjer pri prenovi tudi ne gre po časovnih načrtih. Zaradi prenove urgentnega kirurškega bloka so od danes na druge lokacije preseljene nekatere urgentne dejavnosti. V nadaljevanju bodo preseljene vse, a se še ne ve, kam, ker prostora ni nikjer.

Za zdravljenje bolnikov v takšnih razmerah so potrebni izjemno veliki napori, tudi v tistih klinikah, ki jih ne prenavljajo, pač pa so morale sprejeti bolnike iz stavb, ki jih prenavljajo. Kam to pelje?