Borut Pahor bo tudi pri viceguvernerju sledil izbiri koalicije

Po tem ko se je koalicija danes dokončno dogovorila o podpori nekdanji šefici davčne uprave Jani Ahčin za predsednico računskega sodišča in kandidatu zunaj javnega poziva Milanu Martinu Cviklu za viceguvernerja, so iz urada predsednika republike sporočili, da predsednik republike Borut Pahor ugotavlja, da oba uživata potrebno podporo za izvolitev.

Ker pri tem ocenjuje, da oba omenjena kandidata izpolnjujeta strokovna merila in imata potrebne izkušnje za opravljanje funkcije, ju bo v imenovanje državnemu zboru predlagal v začetku prihodnjega tedna.

V koaliciji so preigravali možnost, da bi Cvikla, nekdanjega člana evropskega računskega sodišča in predsednika strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo, predlagali za predsednika računskega sodišča, a bi v tem primeru morali ponoviti razpis. Kandidata za vodenje računskega sodišča mora predsednik republike namreč izbrati med prijavljenimi kandidati, medtem ko mu pri viceguvernerju ni bilo treba. Kot smo že pisali, takega primera v praksi doslej še ni bilo. Se je pa to že večkrat zgodilo pri imenovanju ustavnih sodnikov.

Cvikl, ki je bil kot eden od ključnih pogajalcev te stranke v igri tudi za položaj enega od ministrov Golobove vlade, je predsednika republike že seznanil, da daje soglasje h kandidaturi za viceguvernerja Banke Slovenije.

Za mesto viceguvernerja so sicer kandidature oddali Primož Dolenc, ki je viceguvernersko funkcijo opravljal do začetka aprila, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan. Pahor je moral poziv za to mesto ponoviti, potem ko je prejšnji sklic državni zbor v začetku februarja odrekel podporo kandidatu Marjanu Divjaku.