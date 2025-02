Vipavski občinski svet zanika zavlačevanje Boscarolovega projekta

Informacije po seji vipavskega občinskega sveta, na kateri so obravnavali najemno pogodbo za gostinski lokal v Podskali, so razburile javnost. Svetniki zanikajo nasprotovanje projektu obnove in predlagani rešitvi ureditve gostinskega lokala, kot sta si jo zamislila zainteresirana najemnika stavbne pravice Ivo Boscarol in Denis Ibrišimović.

Boscarol je za STA pretekli teden dejal, da je zgodba s Podskalo zanj končana, saj naj bi po njegovih informacijah nekaj posameznikov v občinskem svetu nasprotovalo njegovi dolgoročni angažiranosti v Podskali in so zato na različne načine zavlačevali postopke.

Sklepoma ni nasprotoval nihče

Občinski svet je najemno pogodbo obravnaval na januarski seji in jo potrdil, občina pa je nato objavila razpis za oddajo stavbne pravice gostinskega lokala v najem. Na razpis se ni prijavil nihče, niti podjetnika, ki sta toliko časa načrtovala ureditev gostinskega lokala sredi Vipave.

Zdaj se je oglasilo 13 od 17 vipavskih občinskih svetnikov. »Občinski svet Občine Vipava ni nikoli nasprotoval projektu obnove gostinskega lokala v Podskali, niti predlagani rešitvi. Najprej smo o ustanovitvi stavbne pravice odločali na izredni seji avgusta lani in predlagani sklep podprli. Nato smo šele po štirih mesecih dobili osnutek pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice,« so navedli.

Ker na odborih, ki so gradivo obravnavali pred decembrsko sejo občinskega sveta, niso prejeli vseh odgovorov in pojasnil na postavljena vprašanja in pomisleke, je župan točko umaknil z dnevnega reda in jo prenesel na januarsko sejo. Takrat so zadevo ponovno obravnavali in jo kljub nekaterim pomislekom sprejeli. Poudarjajo, da so oba sklepa sprejeli brez glasu proti.

Nov razpis z novimi pogoji

Svetniki so prav tako zapisali, da niso nasprotovali morebitni prodaji lokala, ki je zgrajen do tretje gradbene faze, saj o tem na seji niso odločali. Je pa temu nasprotoval župan Anton Lavrenčič, kar je povedal v izjavi po februarski seji občinskega sveta.

»V razpravah ni bilo izraženega nasprotovanja angažiranosti gospoda Boscarola – nasprotno, predstavljeno pobudo smo pozdravili. Zato nas žalosti, da mu je nekdo podal napačne informacije o našem stališču,« je še zapisali občinski svet.

Razprava in odločanje o oddaji v najem stavbne pravice za Podskalo sta bila tako na januarski kot februarski seji zaprta za javnost.

Vipavska občina bo po županovih besedah zdaj objavila nov razpis ter spremenila nekatere pogoje, o katerih se bodo morali še dogovoriti. Ob tem upajo, da bo novi razpis zanimivejši za morebitne vlagatelje. Med njimi bi se lahko znašel tudi Ibrišimović, ki je za STA dejal, da nad celotnim projektom še ni obupal.