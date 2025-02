Boscarol odstopa od ureditve gostinskega objekta v Vipavi

Vipavski občinski svetniki so se na četrtkovi seji seznanili z neuspelim razpisom za najemnika za prenovljeno gostišče ob izviru reke Vipave v Podskali. Nanj se ni prijavil nihče, niti ajdovski podjetnik Ivo Boscarol s poslovnim partnerjem in gostincem Denisom Ibrišimovićem.

»Razmislili bomo in ponovili razpis za podelitev stavbne pravice, vendar za krajše obdobje ali za morebiti nižje nadomestilo,« je v izjavi po seji povedal vipavski župan Anton Lavrenčič. Zatrdil je, da prodaja objekta nikakor ne pride v poštev. To so potrdili tudi vipavski svetniki.

Po Lavrenčičevih besedah ne želijo, da bi občina sama dokončala do tretje gradbene faze postavljeni objekt in ga nato dala v najem, saj da za to nima denarja.

Boscarol: Dogovori so se vlekli predolgo

Občina Vipava je izhodiščni znesek nadomestila za tridesetletno podelitev stavbne pravice najemniku postavila pri 512.535 evrih, kolikor naj bi investicijo ocenil postavljeni cenilec. Kljub temu je objekt še nedokončan, vložek pa ocenjen na preko 900.000 evrov.

Na vipavski občini so po objavljenem razpisu pričakovali vsaj eno ponudbo, saj so se o ureditvi gostinskega objekta v Podskali pogovarjali z Boscarolom in njegovim poslovnim partnerjem Ibrišimovićem, ki trenutno vodi gostilno Podfarovž v Vipavi. Boscarol je občini za ureditev turističnega območja Podskale v preteklosti že doniral 300.000 evrov.

»Bil sem pripravljen vložiti veliko, da bi ustvarili edinstveno doživljajsko in kulinarično zgodbo. Po mojih ocenah bi bil vložek okrog tri milijone evrov in sem ga za ta projekt tudi rezerviral. Da sem občini dokazal, da mislim resno, sem ji marca 2023 doniral 300.000 evrov za dokončanje restavracije in jame, ureditev prvega nadstropja objekta ter odstranitev drevesa v objektu in zasaditev dveh nadomestnih dreves,« je za STA dejal Boscarol.

Ustanovitelj Pipistrela je od namere odstopil, saj je dogovarjanje z vipavsko občino trajalo predolgo. »Usklajevanje pogodbe, ki bi vključevalo najem Podskale z razširjeno adaptacijo in pogoji za dejavnost, je postajalo vse bolj zapleteno, čas je mineval. Izgubili smo sezono 2023 in nato kljub obljubam, da so pogoji usklajeni, izgubili še sezono 2024,« je v izjavi za STA ​še zapisal Boscarol in dodal, da je po njegovih informacijah nekaj posameznikov v občinskem svetu nasprotovalo Boscarolovi dolgoročni angažiranosti v Podskali, zaradi česar so na različne načine zavlačevali postopke.

Ibrišimović vztraja pri morebitnem dogovoru

Medtem ko je Boscarol od morebitnega dogovora z vipavsko občino odstopil, njegov sedaj nekdanji poslovni partner Ibrišimović pri nameri vztraja. »Načeloma je vse pod kontrolo, načeloma smo še v nekih pogovorih z Občino Vipava,« je dejal za STA. Ibrišimović bo o potencialnem sodelovanju na novem občinskem razpisu razmislil, v prihodnje pa bo naznanil tudi morebitnega novega poslovnega partnerja.

Obnova gostinskega lokala Podskala, ki velja za eno najlepših turističnih točk v Sloveniji, se je začela leta 2023, zasnoval pa jo je novogoriški arhitekturni biro Kreadom. Pri oblikovanju zunanjega dela gostinskega lokala so se odločili, da bo ta spominjal na nekdanji paviljon dvorca Lanthieri. S tem bodo lokalu dodali pridih zgodovinskega in kulturnega pomena. V jamskem delu v ozadju lokala bodo uredili restavracijo, skladišče in sanitarije.