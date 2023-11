Bošnjaki se zaradi Roka Snežiča počutijo ogrožene

Na mariborskem okrožnem sodišču se je včeraj začelo sojenje zasebnega tožilca Roka Snežiča proti znanemu preiskovalnemu novinarju iz Bosne in Hercegovine Avdu Avdiću. Razvpiti slovenski davčni svetovalec in lobist očita bosanskemu državljanu Avdiću laganje, preganja pa ga zaradi žaljive obdolžitve in razžalitve.

Če lažejo slovenski in bosanski preiskovalni organi, potem lažem tudi jaz, je pred obravnavo povedal Avdić, ki je sicer, zaradi osebnega poznanstva s Snežičem, zahteval izločitev sodnice.

Še preden je včeraj Snežič vstopil v sodno dvorano, je novinarki Pop TV pokazal majico, ki si jo je pripravil za včerajšnjo sodno obravnavo. Na majici je bila izrisana podoba Martina Krpana, ki muslimanu odseka glavo. »To je slovenski narodni heroj Martin Krpan s sekiro v roki. Saj veste, da je on obvaroval Slovenijo pred muslimani. To imam za gospoda novinarja. On namreč govori, da sem jaz grožnja nacionalni varnosti muslimanov, jaz pa samo želim biti podoben Martinu Krpanu,« je Snežič povedal novinarki Pop TV.

Znani raziskovalni novinar Avdić je Bošnjak, urednik portala Istraga.ba. Dan po incidentu, ki se je zgodil pred mariborskim sodiščem, je veleposlaništvo Bosne in Hercegovine poslalo noto tako na slovensko zunanje kot notranje ministrstvo, kjer prosijo za »izvedbo določenih varnostnih ukrepov, glede na to, da v Sloveniji živi večje število Muslimanov Bošnjakov«.

Veleposlanik Bosne in Hercegovine v Sloveniji Dario Novalić je za Delo dodatno pojasnil, da od oblasti v Sloveniji ne pričakuje ničesar, kar ne bi že doslej počela v skladu z obstoječimi zakoni. »Naši ljudje v Sloveniji so se vedno počutili dobrodošle in varne. Ne želimo si, da bi se to spremenilo na slabše, da bi izgubili občutek varnosti zgolj zaradi posameznikov in njihovih nepremišljenih izjav,« pravi Novalić.

Odgovore notranjega in zunanjega ministrstva še čakamo.