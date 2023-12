Božiček priplaval tudi v piranski akvarij

Božiček je na poseben način presenetil najmlajše v Piranu, saj je k njim priplaval tudi v Akvarij in to ravno v času ustvarjalnih delavnic ob začetku prazničnih počitnic.

Tako so nekateri prebivalci piranskega akvarija lahko občudovali dobrega moža v rdečem. Foto Manja Rogelja

Ni pozabil niti na kakih 70 ali 80 stalnih prebivalcev, saj je posebna darilca v obliki slastnih priboljškov prinesel tudi ribam in rakom. Še najbolje se je počutil v bazenu s kirnjo in kavali. Moral se je še posebej potruditi, in to navkljub temu, da si je v ne najbolj toplem morju dodobra namočil belo brado.

Božiček razveselil otroke, ribe in rake v akvariju. Foto Manja Rogelja

Ne ravno velikemu številu turistov ob našem morju je pred božičem prinesel kanček »avstralsko toplega« prazničnega vzdušja, zato so si nekateri privoščili celo kratke rokave. Gostinci pa se tolažijo, da bodo več turistov lahko pogostili šele v prednovoletnih dneh.