Branje odvisno od učiteljeve navidezne avtonomije

V nadaljevanju preberite:

Danes, ko vznikajo in celo uspevajo ideje, ki spominjajo na dogajanje v tridesetih letih prejšnjega stoletja, je upravičeno vprašanje, ali ni prav zdaj čas, ko bi vsi otroci (in odrasli) morali brati Dnevnik Ane Frank. Mnogi ga še vedno. Čeprav ta izjemna knjiga ni več med predlaganim čtivom za domače branje v učnem načrtu, kajti seznama predlaganih del preprosto ni več. Pristojni za pripravo učnega načrta zaupajo učiteljem in njihovi presoji. Stanje na terenu žal velikokrat ne daje veliko upanja. Ker je učiteljeva avtonomija navidezna, ker si mnogi učitelji ne upajo misliti zunaj okvirov in ker izbiro knjig za domače branje usmerjajo tako banalni razlogi, kot je število izvodov v šolski knjižnici.