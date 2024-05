Branko Ravnik novi prehranski varuh

Vlada je na današnji seji izdala odločbo o imenovanju Branka Ravnika za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za obdobje petih let, in sicer od 15. maja 2024 do 14. maja 2029. Ravnik je na tem položaju nasledil Igorja Hrovatiča, ki se mu je mandat iztekel konec lanskega leta.

Na javni poziv za imenovanje varuha, ki ga je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 21. februarja letos, se je odzvalo šest kandidatov. Ministrica Mateja Čalušić je na podlagi pregleda vlog in pogovorov s kandidati ter posvetovanja z deležniki v verigi preskrbe s hrano ter v soglasju z ministrom za gospodarstvo vladi kot najprimernejšega kandidata predlagala Branka Ravnika, nekdanjega dolgoletnega uslužbenca kmetijskega ministrstva in bivšega direktorja kmetijsko-gozdarske zbornice.

Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano se imenuje oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano. Predlagani kandidat ne sme imeti funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata ter ne sme biti član v organu upravljanja ali nadzora pravne osebe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane, niti ne sme biti kmet, samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelj ali družbenik v gospodarski družbi, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane.

Svojo funkcijo opravlja nepoklicno, upravičen pa je do mesečne nagrade v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred, ter do povračila potnih stroškov.

Ravnik, ki bo avgusta dopolnil 63 let, je univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva – živinorejske smeri. Po ustanovitvi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je leta 2001 postal vodja kmetijske svetovalne službe. Oktobra 2005 je postal direktor kranjskega kmetijsko-gozdarskega zavoda, marca 2007 pa se je zaposlil na ministrstvu za kmetijstvo.

Tam je najprej dobrih pet let vodil direktorat za kmetijstvo. Leta 2012 je ob združitvi kmetijskega in okoljskega ministrstva zasedel funkcijo državnega sekretarja, leto pozneje pa je postal v. d. generalnega direktorja direktorata za okolje.

Od 1. januarja 2014 do 1. aprila 2021 je bil direktor KGZS, potem pa se je kot svetovalec za področje kmetijstva zaposlil v Turizmu Bohinj. Oktobra 2021 je znova za leto dni postal v. d. generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo na kmetijskem ministrstvu, nato pa se je vrnil v Turizem Bohinj, kjer je še vedno zaposlen.

Slovenija je prvega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, katerega naloga je spremljati ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavljati primere dobrih poslovnih praks in o tem obveščati javnost, dobila marca 2015.

Novi državni sekretar Ervin Kosi

Vlada je na današnji seji imenovala tudi novega državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu, potem ko je vlada s tega položaja 24. aprila razrešila Blaža Germška – ta je delovno mesto zapustil na lastno željo in se vrnil na prejšnje delovno mesto na kmetijskem inštitutu. S 15. majem ga bo nadomestil Ervin Kosi, ki je bil od leta 2004 zaposlen na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), nazadnje je bil namestnik generalnega direktorja AKTRP.