Goveje stegno v akciji cenejše od nabavne vrednosti

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič se je zavzel za vključitev informacij o poštenem poslovanju v verigi preskrbe s hrano v oglaševalskih kampanjah, zlasti v trgovini. Potrošnik mora biti po njegovi oceni seznanjen z informacijami o sledljivosti in poštenem plačilu deležnikov v verigi.

Več organizacij kmetov (Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine) je v zadnjih dneh izrazilo nestrinjanje z načinom ponudbe prehranskih izdelkov, konkretno govejega mesa, je v izjavi za javnost zapisal Hrovatič.

Dva trgovca namreč v akciji, ki se bo začela v sredo, ponujata goveje stegno z oznako Izbrana kakovost Slovenija po izredno nizki ceni, po kateri tako kakovostnega mesa ni mogoče pridelati oziroma vzrediti.

Tuš denimo promovira stegno mladega goveda brez kosti po ceni 6,34 evrov za kilogram. V sindikatu kmetov so zapisali, da je nabavna vrednost za stegno slovenskega porekla, posebno stegna brez kosti, veliko višja od navedene cene. V sindikatu se sprašujejo, ali trgovine poslujejo s takšno ceno v svojo škodo, škodo klavnice ali se izvaja dumping, ter ali je oglaševano meso res od bikov in telic, ki so bili rojeni in vzrejeni v Sloveniji.

»Takšen način ponudbe razvrednoti delo rejcev (pridelovalcev), ima negativen vpliv za oblikovanje odkupnih cen v prihodnje, razvrednoti pomen kakovostne, lokalno pridelane hrane kot strateške dobrine ter vnaša dodatno nezadovoljstvo v odnose med deležniki preskrbe s hrano, tudi s sumom o dumpingu,« je zapisal Hrovatič.

Da bi se vzpostavili pozitivni odnosi, pozitivno poslovno okolje ter pošteni odnosi in razmerja med deležniki preskrbe s hrano, bi moral biti po njegovi oceni potrošnik seznanjen, tudi preko trgovskih katalogov oziroma posameznih akcij, o sledljivosti ter informaciji, da so vsi deležniki v tej verigi poslovali pošteno in da je tudi pridelovalec prejel pošteno plačilo za svoje blago.

»Tako v interesu rejcev kot potrošnikov je, da je poznana sledljivost mesa. Ravno tako je v interesu vseh, da so v razmerah, kakršne vladajo danes na področju oskrbe s hrano, zagotovljeni transparentnost in pošteni pogoji poslovanja,« je zapisal.

Zato Hrovatič poziva zlasti trgovce, da v svoje oglaševalske kampanje vključijo tudi informacije o poštenem poslovanju v verigi preskrbe s hrano