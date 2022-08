Le s prijavami bo nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano manj

V nadaljevanju preberite:

Število nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano se je po podatkih varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano zmanjšalo, na agenciji za varstvo konkurence (AVK) pa menijo, da je kršitev veliko več, kot jih odkrijejo. Težava je, da žrtve nepoštenih praks, ki so najpogosteje tisti z manjšo tržno močjo, zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi kršiteljev ne prijavijo. Do AVK je do danes prispela le ena prijava kmetov, vse drugo so odkrili v okviru izvajanja sektorskih nalog in medijskih objav, je povedal vršilec dolžnosti direktorja Andrej Matvoz.

Preberite, katera so najpogostejša nedovoljena ravnanja po podatkih prehranskega varuha Igorja Hrovatiča, katere sume nedovoljenih ravnanj preučuje AVK, katera podjetja agencija za varstvo konkurence sumi kartelnega dogovarjanja o odkupni ceni pšenice, in kaj bi lahko bilo sporno pri vladni napovedi o odkupu celotnega letošnjega letnika pšenice po enotni ceni, kar se vendarle ni zgodilo.