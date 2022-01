Trgovci so cene mesa znižali na svoj račun

V nadaljevanju preberite:

Po doslej znanih informacijah v akcijah velikega znižanja mladega govejega mesa z oznako Izbrana kakovost – Slovenija v Sparu in Tušu ni šlo za nepošteno prakso. Akcije so bile očitno dogovorjene z dobavitelji, ki so kljub znižanju maloprodajnih cen mesa dobili enako plačilo. Odprti pa ostajata vprašanji (raz)vrednotenja mesa iz slovenske reje in doseganje namena nacionalne sheme kakovosti, ki poudarja prednost v Sloveniji pridelane in predelane hrane.