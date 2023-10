Brecelj: Na ministrstvo prihaja oseba z voljo in znanjem

V nadaljevanju preberite:

Kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki se bo v torek predstavila na seji matičnega odbora državnega zbora, je v četrtek in petek sodelovala na Jesenskem posvetu v zdravstvu, na katerem je pojasnila tudi, zakaj bo treba urediti košarico pravic.

Na Bledu je bil Jesenski posvet v zdravstvu, ki so se ga udeležili tudi vodilni v nekaterih bolnišnicah, predstavniki farmacevtskih družb ter tudi nekdanja ministra za zdravje: Dorjan Marušič in Tomaž Gantar. Marušič je kot moderator zato v šali v uvodu dejal, da srečanja pod taktirko GV Planeta očitno lansirajo kandidate za ministre. Nekateri nastopajoči na teh posvetih so namreč pozneje prevzeli ministrsko žezlo in pred tem je zdaj tudi Valentina Prevolnik Rupel, ki je govorila o aktivnosti ministrstva za zdravje na poti urejanja zdravstvenega varstva.