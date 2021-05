Brecelj se je iz skupine umaknil, ker so naivno preveč upov polagali v SDS

Politična neodvisnost

Andrej Robida. FOTO: Jure Eržen/Delo

Med ustanovnimi člani skupine Zdravstvo.si so bili poleg zdravnikovintudi kirurg, upokojeni otroški kardiologin družinski zdravnik, a so skupino zaradi različnih razlogov zapustili.Muževič je odšel, ker je ocenil, da je odločitev, da skupina uradno podprepri kandidaturi za predsednico zbornice, napačna.Brecelj je dejal, da je imela skupina poštene namene in jih še vedno ima, a je preveč naivno zaupala vladajoči politiki, s čimer se ni mogel poistovetiti. Da so bila pričakovanja očitno prevelika, so zdaj verjetno spoznali tudi sami in izstopili iz delovne skupine za področje za pripravo predlogov sprememb postopkov javnega naročanja na ministrstvu za zdravje, še meni Brecelj.»Tisti, ki delajo v zdravstvu, točno vedo, kaj se dogaja in kako bi bilo treba stvari spremeniti. Na ministrstvu pa delajo od zgoraj navzdol, poleg tega so kompetence tamkajšnjih ljudi preozke, da bi lahko naredili ključne spremembe. Posameznikov na višjih položajih nihče ne nadzira, odgovornosti ni,« je probleme orisal Andrej Robida, ki je iz skupine Zdravstvo.si izstopil kot prvi. Agendo omenjene skupine, ki je osredotočena na skrb za pravočasno in kakovostno oskrbo ljudi, v celoti podpira, a ga je motilo, ker so v skupini začeli s prstom kazati na ljudi, ki nečesa niso naredili oziroma so naredili narobe. Pod osebne napade se, kot je dejal, ni hotel podpisati, saj vsak dela napake: »Četudi sem tudi sam ocenil, da je šlo za napačno ravnanje, se mi je ukvarjanje s temi zgodbami zdelo tratenje časa. Sploh ker se zavedam, da se bodo napake dogajale, vse dokler ne bomo uredili sistema. In usmerjenost v urejanje sistema bi morala biti po njegovem glavna poanta dela skupine Zdravstvo.si: »Če delaš spremembo, moraš napeti vse moči, da jo tudi dosežeš. Zdaj pa se že leta zdi, da na ministrstvu skrbijo le za to, da bodo imeli čim manj dela.«Skupina Zdravstvo.si se po Robidovem mnenju zavzema za prave stvari. Njihov izstop iz delovne skupine ministrstva razume in ga podpira.»Združili smo se pred približno dvema letoma in delamo samostojno, prostovoljno, brez plačila in nismo povezani z nobeno politično stranko,« je delovanje skupine Zdravstvo.si včeraj orisal Marko Noč Pri tem je treba vedeti, da je bil Mrevlje v državnem zboru strokovni sodelavec preiskovalne komisije za otroško srčno kirurgijo, ki jo je vodila(SDS), a je v zvezi s tem povedal, da nikoli ni sodeloval z nobeno poslansko skupino ali stranko.»Sodelujem z ljudmi, ki imajo dobre namene. Ne glede na stranko. Stranke me ne zanimajo. Nisem ne SDS, ne ne-SDS. Zanimajo me samo ljudje. Ne razumem, zakaj je treba v Sloveniji v vsako stvar vpletati stranke in politiko,« je dejal Mrevlje.Slovenci smo po njegovem preveč obremenjeni s polarizacijo na SDS/ne-SDS, »kar s pridom poganjajo in izkoriščajo tisti, ki imajo radi ta poenostavljeni divide et impera za obvladovanje ugrabljenosti države«.Cilj skupine Zdravstvo.si je, da slovenskemu bolniku zagotovijo pravočasno in kvalitetno zdravstveno storitev. Za ta namen zagovarjajo javno zdravstvo, ki pa ga razumejo kot zdravstvo, plačano iz davkoplačevalskega denarja, za katerega lahko z zdravstvenimi programi enakovredno kandidirajo tako državni zavodi kot zasebni izvajalci. Merilo za podelitev programa sta samo kakovost storitve in cena.