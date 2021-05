Noč: Ne želimo nositi soodgovornosti za izdelek, ki bo ohranjal škodljivo stanje

Predstavniki delovne skupine

V delovno skupino za pripravo predlogov sprememb postopkov javnega naročanja za področje zdravstva so bili 10. februarja 2021 imenovani: mag. Simona Hribar Motore, Ministrstvo za zdravje, vodja

Tadej Štular, Ministrstvo za zdravje

Sašo Matas, Ministrstvo za javno upravo

Sebastjan Apat, Kabinet predsednika vlade

Gorazd Kalan, skupina Zdravstvo.si

Simon Podnar, skupina Zdravstvo.si

Blaž Mrevlje, skupina Zdravstvo.si

Matija Jurij Kališnik, skupina Zdravstvo.si

Andrej Vranič, skupina zdravstvo.si

Gre za skupino devetih slovenskih zdravnikov (prof. dr. Marko Noč, Blaž Mrevlje, Matej Beltram, Krištof Zevnik, doc. dr. Andrej Vranič, prof. dr. Simon Podnar, asist. mag. Gorazd Kalan, doc. dr. Matic Jurij Kališnik in doc. dr. Samo Vesel), od katerih trije v celoti ali deloma delajo v tujini (Nemčiji, Franciji in Švici).



Združili so se pred približno dvema letoma in delajo samostojno, prostovoljno, brez plačila in niso povezani z nobeno politično stranko.



Njihov cilj je, da slovenskemu bolniku zagotovijo pravočasno in kvalitetno zdravstveno storitev. V ta namen zagovarjajo javno zdravstvo, ki pa ga razumejo kot zdravstvo, plačano iz davkoplačevalskega denarja, za katerega lahko z zdravstvenimi programi enakovredno kandidirajo tako državni zavodi kot zasebni izvajalci. Merilo za podelitev programa je samo kvaliteta storitve in cena.

Dobro poznana je zgodba o tem, kako drago smo v Sloveniji plačevali žilne opornice . Od takrat pa do danes glede naročanja materialov v zdravstvu ni bilo bistvenih sprememb, zato so predstavniki skupine slovenskih zdravnikov, ki delujejo v okviru skupine Zdravstvo.si, včeraj predstavili izvedbeni predlog naročanja medicinskih pripomočkov (materiala in aparatur), ki je bolj transparenten in rešuje problem previsokih cen. Ker predlog ni sprejemljiv za državo, ga zdaj po njihovih besedah lahko uporabijo vsi, ki želijo prispevati k spremembam v javnem zdravstvu.V Sloveniji so že od osamosvojitve cene istega medicinskega materiala in aparatur bistveno višje kot v članicah Evropske unije npr. Nemčiji ali Skandinaviji. To je pokazala tudi afera z žilnimi opornicami. Cene teh so se po razkritjih in pritisku javnosti sicer znižale na evropsko raven, medtem ko do podobnih znižanj na drugih področjih ni prišlo. Skupina zdravnikov, ki jim ni mar, da se denar nenadzorovano troši, namesto da bi se namenjal za potrebe bolnikov (skrajšanje čakalnih vrst, uvedbe novih in sodobnih načinov zdravljenja, raziskovalno delo, obnovo zastarele infrastrukture in aparatur) so pripravili sistemsko rešitev.Pomembno delo kolegov, s katerim želijo zdravniki prispevati k boljšemu delovanju slovenskega zdravstva, je uvodoma pozdravila predsednica zdravniška zbornica. Upa, da bo to začrtalo ustrezno pot naprej v Sloveniji na področju javnega naročanja in prispevalo k ekonomski uravnoteženosti zdravstva.Na podlagi izkušenj iz afere o žilnih opornicah so člani skupine Zdravstvo.si vladi predlagali rešitev, katere bistvo je po besedahpostavitev referenčne cene za vsak medicinski material ali aparat, na osnovi uradno pridobljenih cen iz Nemčije in Skandinavije in potem možnost slovenskega naročnika, da želeni material kupi na enotnem evropskem trgu, če seveda slovenski dobavitelj ne zagotovi cene, ki je primerljiva referenčni evropski.»Predlog smo preko petih članov skupine Zdravstvo.si, ki delujejo v delovni skupini za področje za pripravo predlogov sprememb postopkov javnega naročanja na ministrstvu za zdravje (MZ), posredovali naprej,« je dejal Noč. Po treh mesecih od ustanovitve delovne skupine in sedmih sejah je po njegovem žal postalo jasno, da namen delovne skupine ni uresničitev, ampak nevtralizacija njihove pobude. »Zato člani skupine Zdravstvo.si izstopamo iz delovne skupine, saj ne želimo nositi soodgovornosti za izdelek, ki bo ohranjal sedanje stanje, ki je škodljivo in bolnikom praktično neposredno krade njihov denar. Kljub temu pa čutimo dolžnost, ne le do bolnika, pač pa do slovenske javnosti, da naš predlog naročanja medicinskih materialov in aparatur, ki bi odpravil opisane anomalije, javno predstavimo,« je bil neposreden Noč.Ob tem je poudaril, da zagotavljanje sprejemljivih cen materiala in aparatur v Sloveniji ni njihova dolžnost. »Zato obstajajo zaposleni v zdravstvenih zavodih in na ministrstvu za zdravje. Razlog, da smo na to področje kljub temu posegli, je v tem, da ob vsakodnevnem preplačevanju zdravstvenega materiala in aparatur gledamo stiske čakajočih in neoptimalno obravnavanih bolnikov, ki bi jim lahko pomagali z denarjem, ki se izgubi v preplačanih dobavah.« Nadalje je govornik poudaril, da je boj za normalne evropske cene medicinskega materiala in aparatur, postala etično-moralna dolžnost za zdravnike in vse v skupini Zdravstvo.si.je v nadaljevanju prikazal, kako naj bi naročanje medicinskega materiala potekalo glede na njihov predlog, ki bi ga lahko izvedli v pol leta, implemetacija pa bi stala okoli 50 tisoč evrov.da na področju medicinskih pripomočkov s 25. majem 2021 stopijo v veljavo nova EU pravila na področju medicinskih pripomočkov . Hkrati z novimi EU pravili je v postopku sprejemanja predlog ministrstva za zdravje in Javne agencije za zdravila in medicinske pripomčke (JAZMP) ( Uredba o medicinskih pripomočkih ), ki predvideva tudi do 500 odstotkov večje pristojbine, ki jih bo po novem morali plačevati slovenski proizvajaleci medicinskih pripomočkov.»S sprejeto uredbo bo prizadetih na stotine proizvajalcev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov. JAZMP bo iz sporne uredbe letno prejel več kot 6 milijonov evrov letno,« je dejal Zevnik.Med najbolj prizadetimi bodo po njegovih besedah majhna podjetja - slovenski proizvajalci medicinskih pripomočkov: »Ti proizvajalci že danes težko konkurirajo velikim svetovnim korporacijam na eni strani in nizkocenovnim izdelkom iz daljnega vzhoda, na drugi strani.«JAZMP je s predlaganimi spremembami ustvarila popoln akt omejevanja konkurence, ki je hkrati v nasprotju s priporočili EU uredbe, ki jasno pravi, da pri uveljavitvi novih pravil ne sme priti do omejevanja konkurence in novih obveznosti, je bil jasen Zevnik.S sprejeto uredbo bodo po njegovem omejili tudi majhne dobavitelje, ki delujejo na slovenskem prostem trgu ter zdravniške skupnosti, ki poslujejo neposredno s slovenskimi in evropskimi proizvajalci. Zelo bodo prizadeti tudi laboratoriji, ki izdelujejo medicinske pripomočke, je še dejal.»S sprejeto uredbo se bo poslabšal konkurenčni položaj na enotnem evropskem trgu, v primerjavi z drugimi državami, kjer teh pristojbin nimajo. S to uredbo pa ne bodo prizadeti veliki dobavitelji državnega zdravstva, ki v okviru obstoječe invalidne zakonodaje s predragimi materiali izčrpavajo slovensko zdravstveno blagajno.«Zato v skupini Zdravstvo.si menijo, da gre za načrtno in usklajeno dejanje izčrpavanje slovenskega državljana in davkoplačevalskega denarja s strani državnega in paradržavnega zdravstva. MZ zato prosijo naj nemudoma umakne vse pristojbine iz omenjene uredbe. Vzpostavi naj delujoče in učinkovite agencije javnega zdravstva, ki bodo varovale bolnika in skupno zbrani denar za zdravljenje in prispevale k spremembi iz državnega v moderno javno zdravstvo.