Brez odprave revščine in čiste vode tudi varnosti ni

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je z Mestno občino Celje pripravila osmo nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih. Tokrat so ugotavljali, da če so upoštevani cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, je tudi varnost lažje zagotoviti.

Prvi cilj trajnostnega razvoja OZN je odprava vseh oblik revščine, sledijo odprava lakote, zdravje in dobro počutje, kakovostno izobraževanje, čista voda … Vseh ciljev je 17, policija nastopi šele na koncu, ko je varnost že ogrožena ali škoda storjena, je opozoril v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav: »Ali lahko ustavimo nasilje, če ne spregovorimo o dejavnikih, ki do njega pripeljejo? Kako naj preprečimo korupcijo, če ne odpremo vprašanja etičnih in moralnih vrednot? In kako naj obvladamo nezakonite migracije, če si ne priznamo, da parcialni interesi držav in korporacij ustvarjajo vojna žarišča, s katerih ljudje bežijo?«

Delo je treba začeti v lokalnih skupnostih, Lindav ocenjuje, da slovenska policija odlično sodeluje z vsemi. Prof. dr. Gorazd Meško z mariborske fakultete za varnostne vede proučuje cilje trajnostnega razvoja in varnosti v lokalnih skupnostih. Ugotavlja, da zelo veliko županov in načelnikov policijskih postaj dela dobro, so zelo napredni pri sodelovanju, reševanju problemov, socialni vlogi institucij, policijskem delu v skupnosti. Trudijo se in odgovorno opravljajo funkcijo širše, kot je zapisana v zakonu. Opaža pa tudi, da v nekaterih okoljih bolj govorijo, kako naj bi partnersko sodelovali in jih čaka še veliko dela. Občine se razlikujejo po vrsti in količini varnostnih problemov.

Dodaja, da imamo v Sloveniji težave, ki so primerljive z drugimi državami: »Se jih pa pri nas velikokrat rešuje po principu dobre volje. Veliko projektov temelji na predanih posameznikih. Na lokalnih območjih je zelo pomembno, kako se ljudje razumejo med seboj, koliko si zaupajo in se spoštujejo. Včasih pa je delovanje svetov za varnost in zagotavljanje na lokalni ravni odvisno od razmerij med državno in lokalno politiko. Ključna pri tem pa je tudi integriteta vseh akterjev.«